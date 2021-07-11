基隆文化局攜手社大延續在地文化　古董礦車進駐月眉國小

▲基隆文化局攜手社大延續在地文化，古董礦車進駐月眉國小現址。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府文化局與基隆市社區大學攜手合作，為了提供市民更優質的藝文空間，打造基隆文化新亮點，配合現正進行大規模改建工程的基隆文化中心，將位於1樓的基隆故事館遷移至M樓，把深具歷史價值的古董礦車與館藏文物移至基隆社區大學校本部，希望珍貴的礦業文物，仍能持續在市民面前展現風貌。

文化局長陳靜萍表示，文化局始終致力於文化扎根，近年來積極與教育處及基隆社大保持密切合作關係。自從黃蠟石文化館委託社大經營兩年多來，雙方合作順暢，辦理相關文化活動都能展現基隆特色與在地精神。

▲古董礦車進駐月眉國小現址。

陳靜萍提到，此次適逢基隆故事館配合文化中心改建遷移，便與社大討論該如何讓館內許多珍貴館藏礦業文物能夠再被利用與展示，同時也希望文化內容能遍地開花，讓基隆的小朋友都能認識到屬於基隆的歷史。

基隆社區大學校長蔡素貞說，社區大學校本部將於8月正式入駐月眉國小現址，基隆故事館內最吸睛的兩部礦車連同鐵軌、礦坑木架結構「牛條仔」等都將重現於月眉國小，未來將重現早年煤礦產業的歷史場景，這也將成為獨步全台的實體社大計畫一環。月眉路早年為運礦的台車軌道，而這次的礦車遷移就是以社大「雞籠學社」師生為主要班底，擔任礦車遷移的協力志工與未來場景重建的重任。

文化局未來將持續與社大合作，同時社大預計於年底完成遷校開課，未來在生態豐富的月眉地區，基隆市民將多了一個兼具環境生態與文化歷史的優質教育場域，期待與市民朋友一同延續與推廣基隆在地文化。

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