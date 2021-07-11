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基隆68到69歲長者明天打莫德納　幼兒教職人員施打率96.2%

▲68到69歲7月12、13日施打疫苗 林右昌籲鼓勵長者踴躍施打。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲68到69歲7月12、13日施打疫苗，林右昌籲鼓勵長者踴躍施打。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌今（11日）在線上記者會中，說明基隆今天是「＋0」，他再次提醒明（12日）開始，符合68到69歲（原住民58到59歲）資格年齡的長輩，踴躍到場施打疫苗，強調北北基桃是生活圈唇齒相依，大家都「＋0」會更好。

林右昌在線上記者會中指出，市府7月10、11日幫基隆市幼兒園1005位教職人員施打疫苗，疫苗接種狀況非常好，施打率高達96.2%，希望讓家長與老師都能安心，CDC減少顧慮，未來幼兒園能早日解封，解除廣大家長的顧慮與壓力。

▲0711幼兒園教職人員疫苗接種完成。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆幼兒園1005位教職人員施打疫苗，施打率高達96.2%。（圖／基隆市政府提供）

疫苗施打不能停歇，林右昌接著說明7月12、13日兩天，將為68到69歲（原住民58到59歲）長者施打疫苗，他再次提醒符合資格年齡的長輩，在通知單上預定時間到現場施打疫苗，萬一超過時間沒施打，之後就要用系統預約登記。

林右昌指出，今天全台本土新增28例，分別是新北市12例、台北市11例、桃園市2例，新竹縣、彰化縣與台中市各1例，基隆今天是「＋0」，衷心期盼大家都「＋0」，逐步回歸正常生活，全台早日解封。他強調，北北基桃是生活圈，無法切割，唇齒相依，單一城市「＋0」意義不大，大家都「＋0」才是最好結果。

▲68~69歲疫苗0712開打莫德納。（圖／基隆市政府提供）

▲68到69歲7月12、13日施打莫德納疫苗。（圖／基隆市政府提供）

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