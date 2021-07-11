駕駛座放西瓜刀+鋁棒　他堅稱「只是切西瓜」...友人一句話露餡

▲陳姓男子上月19日在駕駛座腳踏墊放著一把西瓜刀和鋁棒，被警方查獲卻堅稱西瓜刀是拿來「切西瓜的」。（圖／示意圖，與本案無關／pixabay）



記者林冠吟／基隆報導

基隆一名陳姓男子6月19日帶著一把西瓜刀和鋁棒，準備前往鬧事，不過卻被警方提前接獲線報，當場人贓俱獲，事後陳男被依社維法送辦，卻堅稱攜帶西瓜刀是「用來切西瓜」的，他的西瓜剛吃完。基隆地方法院審理後，不採信其說法，仍依社維法對陳男開罰1萬元。

陳姓男子上月19日下午開車行經基隆信義區壽山路，車上放著一把西瓜刀和一把鋁棒，當時他準備聚眾滋事，沒想到卻被警方提前接獲線報，當場查扣西瓜刀和鋁棒，並依社維法將陳男移送法辦。

審理時，陳男向法官辯稱，他開車到壽山路是為了要陪鍾姓友人聊天，車上的西瓜刀是用來切西瓜的，只是西瓜剛剛吃完了，至於鋁棒則是用來防身的。不過鍾姓友人一句「車上沒有西瓜，我們也沒有吃西瓜」，當場戳破陳男的謊言。

基隆地方法院審理後指出，陳男將西瓜刀和鋁棒放在駕駛座的腳踏墊上，此舉明顯有礙安全駕駛，顯見若非有立即使用意圖，當不致如此擺放，且隨身攜帶鋁棒防身也不是維持正常社會生活之必須，難認其隨身攜帶西瓜刀和鋁棒到公共場所具有正當理由，依社維法判陳男1萬元罰鍰，並沒收其西瓜刀和鋁棒。

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