體恤醫護人員一線抗疫辛勞　TBC偕大地酒店捐1500份養生湯品

▲TBC台灣寬頻通訊捐贈1500份大地酒店湯品，為防疫英雄補元氣。（圖／TBC台灣寬頻通訊提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

新冠肺炎疫情延燒，醫護人員站在第一線辛苦抗疫，堅守身影和無私精神令人感動心疼；TBC台灣寬頻通訊旗下五家有線電視業者與大地之子基金會，攜手五星級大地酒店，捐贈1500份「正氣湯煲組」給各轄區的10間醫院，送上溫暖和真心感佩，更是為防疫英雄們加油打氣。

TBC公司指出，醫護檢人員在疫情最艱困的時刻挺身而出，守護國人健康，炎熱天氣下也穿著厚重防護衣，即使汗如雨下、身心壓力大，仍不喊苦，冒著被感染的風險，全心全力為民眾篩檢、在負壓隔離病房為患者爭取時間，甚至無法回家與家人相聚，備極辛勞。

▲▼TBC台灣寬頻通訊捐贈1500份大地酒店湯品，為防疫英雄補元氣。（圖／TBC台灣寬頻通訊提供）

TBC表示，這次由旗下五家有線電視業者與大地之子基金會，偕同大地酒店、發起「醫」起加油暖心列車，捐贈1500份五星級飯店精心熬製的養生「正氣湯煲組」給5縣市共10家負責篩檢、施打疫苗和醫治病患的專責醫院；6月30日起由桃園市起跑，接續到新竹縣、苗栗縣、台中市，送上加熱即食、藥膳配方且美味營養，對人體健康有益的養氣湯品，幫醫護人員補足元氣。

10家醫院包括桃園的聖保祿醫院和聯新醫院、北榮新竹分院、中國附醫新竹分院、新竹東元醫院、部立苗栗醫院、苗栗為恭醫院、台中榮總、台中中國附醫、部立台中醫院，「同仁們收到這份禮物都很驚喜，特別是已經當媽的人，因為疫情讓媽媽煮東西累翻了！」「冷凍包超貼心，口味也很好！」善心業者表示，各院醫護人員紛紛利用社群媒體或者是訊息回饋，讓他們用心規畫的捐贈活動更有意義。



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