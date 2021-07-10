三級延長又虧120萬！王浩宇飆髒話「雙北佔7成」：柯文哲加油

▲三級警戒延長，王浩宇再虧損120萬。（圖／翻攝臉書／王浩宇）



記者柯振中／綜合報導

桃園市前議員經營實體門市「夥伴生活」，受到三級警戒影響，財務持續虧損。王浩宇9日表示，由於近期三級警戒再延長，預估又會虧損120萬，其中約有6、7成的虧損來自雙北門市，「只希望柯文哲能加油了。」

王浩宇9日在臉書上發文，由於三級警戒將持續到7月26日，與財務主管開完會以後，確定夥伴生活會產生約120萬的虧損。

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王浩宇說明，這些虧損當中，有80到90萬，是來自雙北門市，因為持續營業，但幾乎沒有業績，「X，好想罵人。」

▼王浩宇先前就有說過，三級警戒開始，已經虧損不少錢。（圖／翻攝自臉書／王浩宇）



王浩宇提到，他的智商不到157，但也知道「現在到底是誰的問題」，「只希望柯文哲加油了。當老闆的就懂。」

網友們看完王浩宇的貼文，也在下方留言回應，「都是雙北的錯，以後不要在這邊開店了，桃園要多開幾家」、「收掉雙北就好啦，是在堅持什麼」、「跟小孩一起關在家裡的父母也都懂。」

事實上，王浩宇6月就已經說過，當時受到疫情影響，2個月虧損了400萬，已經快到極限了，將內褲調回網購銷售，數量終究有限。當時貼文發出，也立刻湧入不少訂單，雖然難以支撐門市虧損，還是感動不已。

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