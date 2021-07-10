國民黨諷柯文哲「負面聲量王」　民眾黨反擊：泱泱大黨成「小白」？

▲台北市長柯文哲近來因市場染疫風暴，聲量逆勢竄高，遭諷是「負面聲量王」。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨青年部主任陳冠安在臉書發文稱，民眾黨主席、台北市長柯文哲成為「負面聲量王」，更指民眾黨及柯文哲聲量「開高走低」。對此，民眾黨發言人蔡峻維表示，身為在野黨，在疫情期間應該做的是監督執政黨的政策，並在執政的縣市做好防疫工作，而非一心盯著別黨的聲量趨勢大作文章。

蔡峻維指出，無論是政黨或是政治人物，負面聲量本就容易高過正面聲量，尤其進入社區感染階段，地方首長的每一個政策都受到民眾高度檢視，柯文哲市長身為首都市長，努力做好防疫工作、點出中央政策缺失並提出建議，如跨縣市疫調整合等問題，中央都表態願改進，這樣地方與中央攜手抗疫，才是人民之福。

蔡峻維認為，國民黨雖然是立院最大在野黨，但無論是防疫政策、疫苗議題或是紓困議題，相較於民眾黨5位立委總能一針見血點出中央施政缺失，國民黨的表現可說是乏善可陳，無法達到監督執政黨的效果，也造就民眾黨在網路聲量高於國民黨的結果。

透過《QuickseeK快析輿情資料庫》可以發現，自5月本土疫情爆發以來，擁有14個執政縣市又是立院最大在野黨的國民黨，和民眾黨的聲量一直不相上下，「陳冠安主任真的滿足於這樣的表現？」

蔡峻維指出，近來民眾黨的聲量不僅遠遠高過國民黨，甚至幾度超越民進黨，顯示如今真正監督執政黨、和民進黨抗衡的，已經是民眾黨而非國民黨。

「防疫期間，在野黨的工作是盡力監督執政黨。」蔡峻維呼籲陳冠安，與其花時間關心別黨的聲量，不如反思為何國民黨在國會或網路的表現都不如預期，原本的泱泱大黨在疫情期間竟成了邊緣黨，甚至遭示警「國民黨恐淪『小白』而不自知」，奉勸陳冠安主任別再盯著別黨看，趕緊想辦法行銷國民黨才是正途。

▼蔡峻維指出，依據《QuickseeK》的資料，柯文哲、民眾黨的聲量都遠勝於國民黨。（圖／民眾黨提供）