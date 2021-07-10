台東有機蔬菜進軍連鎖量販　打造健康品牌

▲台東有機蔬菜以健康友善品牌進軍大潤發台東店。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

受新冠疫情衝擊學校停課，供應各學校的有機蔬菜面臨通路問題，台東縣政府與大潤發台東店協商，提出地產地消構想，以契作方式輔導農友大量生產有機蔬果穩定貨源，未來並將以特色品項進軍大潤發全國其他門市，希望讓擁有好山好水的「台東品牌」有機好物向外行銷。



台東縣政府表示，為提供更優質的學校午餐食材，以及推廣在地食農教育，積極爭取行政院農委會經費，將學校午餐食蔬升級為有機蔬菜，不過，在中央宣布提升三級疫情警戒，全國各級學校和公私立幼兒園停止到校上課，使得原本學校營養午餐團膳的有機蔬菜供應面臨停擺問題。

▲台東農產公司及農業處人員與台東大潤發洽談上架的合作方式。



縣府農業處及台東農產公司尋求因應對策，協調媒合台東大潤發協助銷售，隨即在5月底下單3900把（每把250g）的有機蔬菜，並自6月1日起開始販售，提供台東在地最即時最新鮮的有機蔬菜，品項包含皺葉白菜、小松菜、白莧菜、綠莧菜、空心菜、青松菜、黑夜白菜等，共計約1公噸。



地產地消縮短食物運送里程，獲得農友與消費者熱烈的回響，台東農產公司及農業處相關人員8日再次與台東大潤發洽談上架的合作方式，未來縣府農業處將輔導有機菜農以契作方式，大量生產提供穩定貨源，也將以特色品項鋪貨在大潤發全國其他門市上架。



縣府農業處長許家豪指出，有機友善耕作方式是讓環境更友善，地產地消縮短食物里程更減少碳排放，未來透過類似通路媒合有機生鮮蔬果以契作概念讓農民專心種植，透過專業分工實體及網路有效銷售，讓消費者贏得健康、農友種的開心，環境得以永續。

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