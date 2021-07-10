基隆OL內湖上班染疫　林右昌批北市衛生局匪夷所思：沒匡列採檢

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心10日公布國內新增本土個31案例，確診死亡個案新增6例；其中基隆市新增1例，累計共311人染疫。基隆市長林右昌稍早召開記者會表示，特別肯定居住在基隆的台北市內湖某公司女員工（案15295），這位市民確診後，第一時間主動聯繫衛生局，跟上次櫃姐個案都是防疫英雄、模範市民。

中央流行疫情指揮中心，10日公布國內新增31例本土病例，基隆市1例確診；林右昌在下午線上記者會說明，（案15295）為40多歲女性，是台北市內湖路一段某公司員工，公司老闆在7/6日確診，該公司7/8日通知員工自行去做採檢，於7/8日自行到忠孝醫院採檢後，返家等候報告；7/9日自行上網查詢報告，發現確診後，主動聯繫本市衛生單位，目前已收治於醫院。

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根據疫調了解，公司老闆確診後，公司密切接觸員工應被匡列，匡列後應由衛生單位主動進行匡列者採檢。林右昌說，但疫調看起來，反而是公司要求員工自己去做採檢，此狀況令我們覺得匪夷所思；目前台北市的確診案例已從幾10例降至單日10幾例，實在不太了解為何無法做到「精準疫調」並「主動積極匡列接觸者」，這樣的狀況確實已經對鄰近的城市造成困擾。

林右昌強調，基隆單一城市「＋0」是不夠的，最重要是台北、新北「＋0」，不然影響的不只是雙北，而是整個首都生活圈；最後特別嘉許這位市民警覺性高，自行去做採檢確診，第一時間通知衛生單位，這跟上次新光三越櫃姐個案都是防疫英雄、模範市民，才能讓我們即時掌握疫情，阻斷病毒傳播；也再次提醒民眾，還是必須提高警覺性，若有相關接觸史或身體出現疑似症狀，請主動與本市衛生單位聯繫。

▲▼7月10日基隆市公布1例確診個案及足跡。（圖／基隆市政府提供）

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