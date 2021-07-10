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全台剩花蓮可內用！預期大量遊客湧入　縣府推「320快篩」安心玩

▲花蓮縣長徐榛蔚10日防疫記者會上表示，餐廳及小吃店若無法達到中央規範仍須採用外帶方式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚10日防疫記者會上表示，餐廳及小吃店若無法達到中央規範仍須採用外帶方式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮縣連續22日維持零確診，因應中央宣布三級警戒延長，對於7月13日微解封後預期將有旅客湧入花蓮，花蓮縣政府除將加強各鄉鎮市快篩能量之外，也請餐飲業者做好室內用餐安全措施，以保障花蓮鄉親健康安全。

因應中央宣布7月13日餐飲內用微解封，徐榛蔚10日在防疫記者會上中提醒，花蓮縣餐廳及小吃店若無法達到中央規範需梅花座、保持社交距離並放上隔板，仍須採用外帶方式，縣府在微解封時會加強稽查室內用餐之餐飲業，以保障花蓮鄉親健康安全。而微解封後，預期將有外縣市民眾湧入花蓮旅遊，花蓮縣政府將於各鄉鎮市啟動篩檢站，可提供花蓮縣鄉親免費服務，對於外縣市鄉親篩檢服務將酌收320元費用，希望旅客在篩檢完畢無虞後，能更安全安心旅遊。

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花蓮衞生局説明微解封後，花蓮餐飲業室內用餐防疫管理措施：
1.落實從業人員健康管理監測：每日量體溫、戴雙層口罩及工作衣帽、勤洗手；外場人員雙層口罩及面罩。
2.加強餐飲場所環境清潔消毒：每日供餐時段執行環境清潔及消毒、增加廁所衛生清潔及消毒頻率。
3.實施顧客用餐管理：
(1)顧客實聯制、門口提供洗手設施、除用餐外全程戴口罩。
(2)每人用餐座位距離1.5公尺以上梅花座或使用隔板、主動提供套餐及餐具方式，避免客人移動取用。

▲花蓮縣長徐榛蔚10日防疫記者會上表示，餐廳及小吃店若無法達到中央規範仍須採用外帶方式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣府社會處長陳加富表示，因應中央宣布三級警戒延長，推出防疫暖心食堂 2.0。

另外對於疫苗施打預約方式，徐榛蔚呼籲鄉親盡量運用網路預約，未來包括花蓮縣政府及中央1922系統皆將以網路預約為趨勢，也更能清楚確認是否預約成功，各鄉鎮市公所、村里鄰長及里幹事社團也將推廣網路預約，也希望子女盡可能協助長輩預約。

衛生局長朱家祥指出，下週疫苗施打部分，截至今日上午有近一萬人預約成功， 凡65歲以上非原住民，以及55歲以上原住民都可以透過網路系統預約，若有長輩不了解，也籲請親友協助預約，預約時間到施打前一日下午4時截止，預約成功者，後續將以簡訊通知鄉親施打時間，屆時請鄉親攜帶相關證件前往施打。

縣府社會處長陳加富表示，因應中央宣布三級警戒延長至7月26日，縣府推出防疫暖心食堂 2.0，服務對象為設籍花蓮縣，因疫情影響致三餐不繼者，且未領有政府部門各項疫情紓困之相關補助、物資者（如衛生福利部擴大急難困、教育部孩童家庭防疫補貼、行政院關懷弱勢加發、勞保局職業工會紓困補貼、農委會農/漁民紓困補貼、勞保局就業保險紓困補貼（部分工時困）、縣府教育處國中小弱勢兒童餐食補助及縣府實物銀行物資之家戶。

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