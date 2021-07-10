桃園不開放電影院！26日3級警戒到期後再說　鄭文燦曝關鍵

▲鄭文燦表示，弱勢業者紓困，市府去年已啟動租金調降等方案，會再向中央爭取紓困補助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

配合中央流行疫情指揮中心宣布三級警戒延長至7月26日，不少弱勢業者抱怨收入銳減逾5成；市長鄭文燦10日主持疫情記者會上表示，市府已提出包括降租、權利金等補貼振興方案，目前恢復營業比較重要，各行各業申請的紓困案，還有些未完成，市府會協助處理並向中央爭取紓困補助，如果地方政府可以做的，也會盡快處理。

有媒體詢問，桃園市電影院業者在三級管制後再復業，主要考量飲食問題，那如果業者不提供餐飲服務，是否有可能復業？這部分是否出現北北基桃不一樣狀況，因為台北市是開放而新北市是不開放的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭文燦解釋，目前雙北是不一致的，桃園市考慮到，包括餐飲不能內用問題，還有目前消費信心還未完全恢復，市府希望再延兩個禮拜，三級管制7月26日到期以後，我們再來處理電影院恢復營運，這部分市府文化局會與桃園電影業者進行做最好的溝通與安排。

至於弱勢業者在疫情下苦撐，市長鄭文燦指出，一開始就已經提出降租方案，包括租金、權利金或是其他規費，市府都已下降，當然這個補貼方案去年振興階段包括觀光工廠、休閒農場或是其他的夜市，市府都有一套振興計畫，目前營業部分要恢復是比較重要的。

鄭文燦認為，各單位申請紓困補助，目前有些還未完成，我們希望未完成部分要盡快協助完成，能向中央部會申請部分要先完成，如果地方政府可以做的，市府會儘快處理。

▲針對桃園電影院業者何時復業？市長鄭文燦指出，三級管制至本月26日後再處理業者恢復營業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

►「即日起，我退出老化黨。」

【更多新聞】

►快訊／桃園+4！採購員工自行快篩確診 曾去大江購物中心、家樂福

►影／找傳播妹開趴嫌醜拒付錢！10煞圍殺剖腹19歲男 他捧腸送醫搶命

►Garmin確診源舌戰！回擊北市匡列說 桃市府：他6／28新竹上班