Garmin確診源舌戰！回擊北市匡列說　桃市府：他6／28新竹上班

▲Garmin桃園廠日前傳出員工確診案，意外引發台北與桃園市府舌戰，圖為桃市新聞處長詹賀舜9日出席疫情記者會上說明個案疫調足跡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

Garmin台灣國際航電公司桃園廠員工傳出確診個案，但透過疫情說明會卻意外引發台北與桃園兩市府之間舌戰，北市府副發言人黃瀞瑩提出質疑「桃園市政府衛生局應透過更確實疫調，掌握正確訊息」。對此，桃園市新聞處長詹賀舜10日回應，「北市個案15108於6月28日確實曾到新竹上班」，根據桃市與新竹縣疫調顯示確有此事，未來桃園市也會持續提供最充分資訊給其他縣市。

桃園市長鄭文燦在疫情說明會上直指北市個案14860確診後，她的丈夫案15108未被匡列隔離「是源頭」，前往新竹工作後傳染給他人導致Garmin龜山廠員工確診。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對鄭文燦市長提出「源頭說」，北市府副發言人黃瀞瑩透過臉書掌握訊息後隨即澄清，北市府第一時間就匡列居家隔離者，案15108於6月28日被匡列居家隔離者後，就未到新竹工作，更不可能隨便在外趴趴走，同時反嗆：「桃園市政府衛生局應透過更確實的疫調，掌握正確訊息。」

▲桃園市府新聞處長詹賀舜10日指出，根據桃園與新竹衛生局疫調結果，個案15108未被匡列，且曾於6/28到新竹上班。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市政府新聞處長詹賀舜10日指出，市府衛生局針對每一個案例都進行精準疫調與擴大匡列，盡可能防堵疫情與阻斷傳播鏈，根據桃園市、新竹縣衛生局疫調顯示，案15108於6月28日白天確曾到新竹上班。

詹賀舜強調，各縣市應保持密切的聯繫，可以更加提升防疫的效能，因確診個案工作地、居住地、家族與朋友圈之間互動，可能是跨縣市案件，桃園市衛生局未來將持續提供最充分的資訊給其他縣市參考。

►「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

【更多新聞】

►同開科技涉虛偽交易淘空上億元工程款 前董座父子重判4年6月

►影／找傳播妹開趴嫌醜拒付錢！10煞圍殺剖腹19歲男 他捧腸送醫搶命

►影／單車男見路邊轎車上有這包 悄悄打開車門...下秒狂奔