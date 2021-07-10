找傳播妹開趴嫌醜拒付錢！10煞圍殺剖腹19歲男　他捧腸送醫搶命

▲李姓男子10日凌晨與陳姓友人在中壢區某摩鐵飲酒作樂，找來傳播小姐卻不滿意拒絕付錢，慘遭對方撂人持刀亂砍險送命。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新北市李姓男子10日凌晨夥同陳姓友人在桃園市中壢區某摩鐵開趴引就作樂，席間找來傳播小姐坐檯助興，但事後卻拒付坐檯費，對方撂來十餘人分持開山刀守候，將李、陳姓友人騙出摩鐵後持刀猛砍，其中李男被砍的肚破腸流，兇嫌見李奄奄一息一哄而散，所幸被緊急送醫急救撿回一命，目前還在加護病房急救中。中壢警方循線2小時內查獲涉案的李姓與邱姓男子拘捕到案，訊問後依殺人未遂罪嫌移送桃檢偵辦。

▲中壢警方10日凌晨在中壢區某摩鐵發生殺人未遂案件意外後，循線查獲邱姓男子到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局指出，這起案件發生在10日凌晨零時許，住在新北市汐止區的19歲李姓男子與21歲的陳姓友人南下至桃園市中壢區某摩鐵飲酒作樂，李男找來傳播妹助興，疑因嫌傳播妹不夠正，李、陳男事後拒付傳播妹坐檯費，雙方發生口角，傳播妹打電話給公司，對方撂來十餘人分持刀棍在摩鐵外埋伏。

▲李姓男子10日凌晨與陳姓友人在中壢區某摩鐵飲酒作樂，事後慘遭李男、邱男等人持刀亂砍，警方訊問後依殺人罪嫌移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

李男與陳男後來被騙出摩鐵外，其中守候的29歲李姓男子與20歲的邱姓男子等人分持開山刀與棍棒等兇器朝李、陳等人一陣滿砍亂砸，慌亂中，李男雙手阻擋，仍遭刀械與棍棒打傷，其中腹部被開山刀劃破，當場肚破腸流倒臥血泊中，兇嫌10餘人見李男捧著肚子奄奄一息後趕緊鳥獸散。中壢警方據報後在2小時循線將涉案的李、邱2人逮捕到案。受傷的李男被送往中壢天晟醫院急救，幸運撿回一命，目前仍在加護病房觀察中。

▲李姓男子10日凌晨與陳姓友人在中壢區某摩鐵飲酒作樂，事後慘遭李男、邱男等人持刀亂砍，救護人員送醫途中進行急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

事後，李與陳男家屬聞訊趕來中福派出所了解案情，警方因疫情關係請家屬不要駐足以免群聚遭罰，警方訊問後將李、邱2人依殺人未遂罪嫌移送偵辦；另外，受傷的李與陳男因在摩鐵開趴飲酒，也違反傳染病防治法，也將函送衛生局裁罰，警方仍將追查涉案其他在逃兇嫌到案。

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

►摩鐵亂刀濺血！19歲男雙手見骨抱腸等救護車 高調開趴仇家上門

►餐廳何時開放內用？鄭文燦提「三大要件」：全符合才會考慮

►影／單車男見路邊轎車上有這包 悄悄打開車門...下秒狂奔