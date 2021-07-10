　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

找傳播妹開趴嫌醜拒付錢！10煞圍殺剖腹19歲男　他捧腸送醫搶命

▲李姓男子10日凌晨與陳姓友人在中壢區某摩鐵飲酒作樂，找來傳播小姐卻不滿意拒絕付錢，慘遭對方撂人持刀亂砍險送命。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲李姓男子10日凌晨與陳姓友人在中壢區某摩鐵飲酒作樂，找來傳播小姐卻不滿意拒絕付錢，慘遭對方撂人持刀亂砍險送命。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新北市李姓男子10日凌晨夥同陳姓友人在桃園市中壢區某摩鐵開趴引就作樂，席間找來傳播小姐坐檯助興，但事後卻拒付坐檯費，對方撂來十餘人分持開山刀守候，將李、陳姓友人騙出摩鐵後持刀猛砍，其中李男被砍的肚破腸流，兇嫌見李奄奄一息一哄而散，所幸被緊急送醫急救撿回一命，目前還在加護病房急救中。中壢警方循線2小時內查獲涉案的李姓與邱姓男子拘捕到案，訊問後依殺人未遂罪嫌移送桃檢偵辦。

▲中壢警方10日凌晨在中壢區某摩鐵發生殺人未遂案件意外後，循線查獲邱姓男子到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中壢警方10日凌晨在中壢區某摩鐵發生殺人未遂案件意外後，循線查獲邱姓男子到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局指出，這起案件發生在10日凌晨零時許，住在新北市汐止區的19歲李姓男子與21歲的陳姓友人南下至桃園市中壢區某摩鐵飲酒作樂，李男找來傳播妹助興，疑因嫌傳播妹不夠正，李、陳男事後拒付傳播妹坐檯費，雙方發生口角，傳播妹打電話給公司，對方撂來十餘人分持刀棍在摩鐵外埋伏。

▲李姓男子10日凌晨與陳姓友人在中壢區某摩鐵飲酒作樂，事後慘遭李男、邱男等人持刀亂砍，警方訊問後依殺人罪嫌移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲李姓男子10日凌晨與陳姓友人在中壢區某摩鐵飲酒作樂，事後慘遭李男、邱男等人持刀亂砍，警方訊問後依殺人罪嫌移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

李男與陳男後來被騙出摩鐵外，其中守候的29歲李姓男子與20歲的邱姓男子等人分持開山刀與棍棒等兇器朝李、陳等人一陣滿砍亂砸，慌亂中，李男雙手阻擋，仍遭刀械與棍棒打傷，其中腹部被開山刀劃破，當場肚破腸流倒臥血泊中，兇嫌10餘人見李男捧著肚子奄奄一息後趕緊鳥獸散。中壢警方據報後在2小時循線將涉案的李、邱2人逮捕到案。受傷的李男被送往中壢天晟醫院急救，幸運撿回一命，目前仍在加護病房觀察中。

▲李姓男子10日凌晨與陳姓友人在中壢區某摩鐵飲酒作樂，事後慘遭李男、邱男等人持刀亂砍，救護人員送醫途中進行急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲李姓男子10日凌晨與陳姓友人在中壢區某摩鐵飲酒作樂，事後慘遭李男、邱男等人持刀亂砍，救護人員送醫途中進行急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

事後，李與陳男家屬聞訊趕來中福派出所了解案情，警方因疫情關係請家屬不要駐足以免群聚遭罰，警方訊問後將李、邱2人依殺人未遂罪嫌移送偵辦；另外，受傷的李與陳男因在摩鐵開趴飲酒，也違反傳染病防治法，也將函送衛生局裁罰，警方仍將追查涉案其他在逃兇嫌到案。

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

►摩鐵亂刀濺血！19歲男雙手見骨抱腸等救護車　高調開趴仇家上門　

►餐廳何時開放內用？鄭文燦提「三大要件」：全符合才會考慮

►影／單車男見路邊轎車上有這包　悄悄打開車門...下秒狂奔

ET快訊
9歲童發臭渾身傷遭安置父拒領回　車禍亡生母揭真相嬤悲：不如狗
冷氣設定29度「竟吹到流鼻水」　內行曝1絕招！台電也認證：超
微解封被罵翻！指揮中心本來不想開放　「決策2考量」曝光
快訊／侯友宜：雙北「2件事」還沒解決！　解封恐釀疫情再起
六都唯一開放內用！台南夜市爆713復業潮　30件申請案灌進市
「1夜11次」被轟男人之恥！　童仲彥開嗆最美性博士：可以多交

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

為爭股份爆爭吵…台大男「空氣加濕器」活活砸死媽！法院裁定收押

北市中山區街友猝死公園！久坐椅子完全不動　無呼吸明顯死亡

關鍵3秒閃電救援！4匪逼討280萬當街強擄　他被凌虐一夜滿頭血

偽娘面試「盼使用女廁」！網拍公司1原因不錄取⋯遭罰30萬

找傳播妹開趴嫌醜拒付錢！10煞圍殺剖腹19歲男　他捧腸送醫搶命

跟女友吵架…高雄男「假裝跳河」下秒滑倒！跌進大排送醫不治

9歲童發臭渾身傷遭安置父拒領回　車禍亡生母揭真相嬤悲：不如狗

快訊／北市某公園驚見「男子上吊」！　警封鎖現場調查中

墾丁南灣大街未解封先爆槍聲！爽住面海第一排　囂張男睡醒開轟

26歲女見網友半裸亡父泣性侵殺人　高大成點出5關鍵追真相

醫護採檢到一半「全身癱軟被扛走」 烈日穿兔寶寶裝...他：用生命作戰

被喊張菲媳婦8年、遭酸為錢結婚　翁馨儀不忍了：我不靠公公而活！

陳意涵想撮合張鈞甯、阮經天！他秒拒：別鬧了　「50歲之約」曝光…大發為「身材」先救小天ＸＤ

撿遺失物送警局！男子等20分鐘　問一句遭嗆：那你可以別撿東西

「狠愛演」解散1年近況曝光！　牛排「流量破億」...網揭背後關鍵

他大街上大喊「老婆，我買鹹酥雞」　鄰居們熱情回應...網：誤會大了XD

新宿街頭「超巨大三花貓」出沒！逼真裸3D+4K高畫質...萌翻路人❤

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

命運捉弄？男孩踢球「神來一腳」 拖鞋噴飛進碗內...嗑飯叔超傻眼

詹雅雯消失7天終直播「開唱忘詞了！」　哽咽：有天我會不記得你們和自己...

為爭股份爆爭吵…台大男「空氣加濕器」活活砸死媽！法院裁定收押

北市中山區街友猝死公園！久坐椅子完全不動　無呼吸明顯死亡

關鍵3秒閃電救援！4匪逼討280萬當街強擄　他被凌虐一夜滿頭血

偽娘面試「盼使用女廁」！網拍公司1原因不錄取⋯遭罰30萬

找傳播妹開趴嫌醜拒付錢！10煞圍殺剖腹19歲男　他捧腸送醫搶命

跟女友吵架…高雄男「假裝跳河」下秒滑倒！跌進大排送醫不治

9歲童發臭渾身傷遭安置父拒領回　車禍亡生母揭真相嬤悲：不如狗

快訊／北市某公園驚見「男子上吊」！　警封鎖現場調查中

墾丁南灣大街未解封先爆槍聲！爽住面海第一排　囂張男睡醒開轟

26歲女見網友半裸亡父泣性侵殺人　高大成點出5關鍵追真相

為爭股份爆爭吵…台大男「空氣加濕器」活活砸死媽！法院裁定收押

TOYOTA 4缸Supra供應鏈出問題　奧地利缺料害北美無車可賣

LIFE・經典／宛如蒙古包般的豪華小屋　邊洗澡邊看美景

日媒：台灣派唐鳳出席東奧開幕式　強化台日關係

恭喜《女力》楊佩潔宣布結婚！甜嫁認識18年「大仁哥」

六都新登記工廠突破1.2萬家　3直轄市最被企業看好

《料理2》菜脯舒芙蕾、油封醬豬肝　經典台菜大變身

4種起司+松露油太過癮！台中手工窯烤披薩　爽吃酥炸大蝦、花枝

心碎！3確診孕媽來不及見寶寶　剖腹產後24小時驟逝

北市中山區街友猝死公園！久坐椅子完全不動　無呼吸明顯死亡

懶惰法鬥犬發明「1秒下樓梯」　露肥嫩屁屁鄙視回眸：看什麼看

社會熱門新聞

爭「蘇打綠」商標　「魚丁糸」挨告結果出爐

女見男網友竟猝死！父心碎要公道

保險人妻對小王喊「最愛69」！內褲驗出精蟲慘了

辣妹沒脫褲尿尿　媽以為中邪！真相更傻眼

9屁孩半裸擠客廳玩瘋了！　無罩群聚恐罰270萬

即／北市某公園驚見「男子上吊」！　警封鎖現場調查中

即／26歲女陳屍房內　男網友稱約砲交保

台大男被罵失控！拿空氣加濕器砸死母親

爭4000萬家產、嫉妒偏心疼哥哥　台大男冷血砸死母

快訊／金門大學「4男2女學生」玩水！受困礁石上崩潰

柔道童遭摔27次離世！小四學長被原諒後噤聲

柔道童苦撐70天離世！媽淚：一定討回公道

疑受疫情影響！餐廳週轉不過來　韓籍老闆想不開輕生

摩鐵亂刀濺血！　19歲男雙手見骨抱腸等救護車

更多熱門

相關新聞

摩鐵亂刀濺血！　19歲男雙手見骨抱腸等救護車

摩鐵亂刀濺血！　19歲男雙手見骨抱腸等救護車

全台疫情雖然趨緩，但卻仍不能大意，桃園昨（9日）有12名民眾「自行解封」，前往中壢某汽車旅館大開毒趴，其中一名19歲的李姓男子行為太過高調，在社群網站曝光行蹤，惹來仇家持刀追砍，當場鮮血四濺，李男被砍到臟器外露，最後「抱腸等救護車」，所幸經緊急送醫後撿回一命。

美國前500大外商驚爆兇殺　徒弟持刀狂刺師傅

美國前500大外商驚爆兇殺　徒弟持刀狂刺師傅

男散布自主隔離傳播妹接客被送辦

男散布自主隔離傳播妹接客被送辦

網約少女3度激情　她事後要錢被拒翻臉提告

網約少女3度激情　她事後要錢被拒翻臉提告

軍人挽回婚姻幫還債百萬　妻竟聯手小王騙錢

軍人挽回婚姻幫還債百萬　妻竟聯手小王騙錢

關鍵字：

摩鐵開趴傳播妹遭砍險死殺人未遂

讀者迴響

熱門新聞

印度神童再預言！警告3件事：疫情反撲

日男尬6妹還一起洗澡睡覺！正宮超淡定

不當YouTuber了？愛莉莎莎：考到證照徹底轉行

爭「蘇打綠」商標　「魚丁糸」挨告結果出爐

女見男網友竟猝死！父心碎要公道

台灣疫苗接種卡被打槍！　他打2劑AZ入境遭隔離14天

母女在高速公路上大吵！15歲女「氣到跳車」遭輾斃

保險人妻對小王喊「最愛69」！內褲驗出精蟲慘了

辣妹沒脫褲尿尿　媽以為中邪！真相更傻眼

男子電費破萬求健檢！網見一舉動秒懂

談判破裂！5億租金神話落幕　東區獨棟透店380萬招租

弟帶乖巧女友回家　她一看揭「超毛真面目」勸分手

三級警戒持續！老闆延期開業崩潰：不做了

9屁孩半裸擠客廳玩瘋了！　無罩群聚恐罰270萬

全職勞工怎領1萬補貼？　薪資條、薪轉紀錄可證明薪資減損

更多

最夯影音

更多
醫護採檢到一半「全身癱軟被扛走」 烈日穿兔寶寶裝...他：用生命作戰

醫護採檢到一半「全身癱軟被扛走」 烈日穿兔寶寶裝...他：用生命作戰
被喊張菲媳婦8年、遭酸為錢結婚　翁馨儀不忍了：我不靠公公而活！

被喊張菲媳婦8年、遭酸為錢結婚　翁馨儀不忍了：我不靠公公而活！

陳意涵想撮合張鈞甯、阮經天！他秒拒：別鬧了　「50歲之約」曝光…大發為「身材」先救小天ＸＤ

陳意涵想撮合張鈞甯、阮經天！他秒拒：別鬧了　「50歲之約」曝光…大發為「身材」先救小天ＸＤ

撿遺失物送警局！男子等20分鐘　問一句遭嗆：那你可以別撿東西

撿遺失物送警局！男子等20分鐘　問一句遭嗆：那你可以別撿東西

「狠愛演」解散1年近況曝光！　牛排「流量破億」...網揭背後關鍵

「狠愛演」解散1年近況曝光！　牛排「流量破億」...網揭背後關鍵

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面