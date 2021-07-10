快訊／桃園+4！採購員工自行快篩確診　曾去大江購物中心、家樂福

▲桃園市長鄭文燦10日召開防疫記者會。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者沈繼昌、陳羿妏／桃園報導

國內今（10日）新增31例本土個案，其中桃園市新增4例。對此，市府稍早召開防疫記者會說明，今4例個案中，有3例為確診個案接觸者（案15298、案15312、案15313），另1例感染源調查中（案15297）。

鄭文燦說明，案15297為大園某採購公司員工，自行購買快篩試劑篩檢陽性，前往醫院採檢確診，感染源調查中；案15298為華儲公司第二例確診者（案15269）的家人，因被匡列採檢確診，目前同住家人隔離中；案15312為桃園國軍804醫院病人，經多次採檢確診，而全院累計84人染疫，下週將開放急診、門診；案15313為陪病家人，因家人在台北某醫院採檢確診，個案在該醫院不同病房隔離後發生症狀，採檢確診，無足跡。



根據最新疫調資料，昨日公布的確診華儲員工（案15269），曾於6/30晚上9:00到全聯八德東勇店；今日公布的確診採購員工（案15297）則於7/3下午3:00至晚上7:00赴大江國際購物中心（B1美食區、無印良品、H&M），7/5晚上7:53-7:56去義美北中壢門市、晚上8:05-8:25家樂福超市環北店，7/8晚上5:30-5:40到屈臣氏海華店。

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▲▼桃園市政府10日公布確診者足跡。（圖／市府提供）