台中首例！89歲翁打莫德納一周後死亡　 衛生局曝4項病史

▲台中首例！老翁打莫德納後一周，家人發現無意識送醫亡，衛生局長曾梓展說明情況。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

莫德納疫苗開打後，台中掀起爆打潮，其中一位89歲、家住東勢老翁昨（9）日被家人發現無意識，緊急送院救治，由於老翁在一周前曾經施打莫德納疫苗，外界也質疑恐與疫苗相關。對此，台中市衛生局長曾梓展指出，老翁有慢性病、癌症、心血管病史等，初步判定死因與疫苗無關，另其家人亦無異議，沒有要提出救濟審議程序。

曾梓展表示，這名住在東勢89歲老翁在7月3日打，本身有膀胱癌、高血壓、糖尿病以及心臟血管疾病，打完情況算穩定，昨天傍晚家人發現無意識，緊急送往醫院搶救無效，但初步診斷，老翁死因與長期多重疾病有關，與疫苗較不相關，與家屬溝通後，家屬也無意提出其他救濟審議程序。

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此外，曾梓展也提到，新一批莫德納疫苗5萬劑已到貨，市府將於13、14日針對69、68歲長者，以及55歲以上原住民施打，長輩無須提出申請，在家等待疫苗注射通知單前往施打即可。

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