還原環南「被設局」時間軸！　黃珊珊：想看戲的人應該很失望

記者蔡文鈴／台北報導

台北市長柯文哲日前爆出，北市府與指揮官陳時中視察環南市場的記者會是「被設局」，引發各界議論。對此，副市長黃珊珊還原當天事發時間軸，向外界報告市府8點以前都已經處理完畢，想看戲的人應該很失望！

▲林昶佐、陳時中、柯文哲、黃珊珊于7月2日視察環南市場 。（圖／記者屠惠剛攝）



黃珊珊10日一早透過臉書還7月2日當天環南市場記者會前狀況，7/2凌晨1點27分，幕僚通知環南市場41例陽性，市長指示休市，市場處同仁及北農專案指揮官許家禎到現場一一協助確診者20餘人轉送到安心檢疫所，其餘在家者都一一聯絡並轉送安心檢疫所。

6點59分時，黃珊珊發訊息通知王必勝執行長篩檢結果及處理狀況，7點到現場時攤商7點30分清空，8點環保局及化學兵進駐清消，8點51分處理告一階段後，就打電話給王執行長說明休市及匡列等後續處理狀況，接著趕回市府向市長報告處理狀況。

接著，9點45分時陳時中部長打電話給黃珊珊並轉給市長，開擴音，內容是成立聯合前進指揮所，11點多開會討論，陳吉仲主委為聯絡人，電話掛完她立刻要求幕僚聯絡民政局者找適當場地開會，經回報安排萬華區公所12樓；9點57分，黃珊珊接獲陳吉仲主委來電，告知已找好區公所場地，陳主委請她傳傳萬華區公所地址。

10點09分時，黃珊珊指出，王必勝執行長簡訊通知指揮官指示「在環南市場現場室外簡單即可」，10點12分她回「我有找好區公所場地」，10點13分王回「指揮官堅持去環南，站著講就OK」，10點14分她回：好，並同時轉知府內幕僚，11點20分，北市府到現場，之後就是直播的記者會。

黃珊珊強調，重點是7月2日從凌晨開始，市府同仁徹夜進駐環南市場(市場處同仁及前進指揮所指揮官)，穿防護裝備進入市場一一將確診者轉送到安心檢疫所，健康服務中心同仁連夜展開41人的後續關懷及疫調工作，早上7點自己到現場時，攤販已經陸續清空攤位並安靜回家，自治會徹夜全程協助，沒有人吵鬧，每一個攤商都很無奈無助但還是配合市府所有的安排，八點準時環保局與化學兵進入清消，完全清空靜置，等到11點30分中央到現場開記者會時，攤商幾乎全部都已經撤離回家，確診者與居隔者都被移置，沒有耽誤一分鐘！

黃珊珊說，相信很多人以為早上，環南市場一定很亂，市政府應該會手忙腳亂，但其實我們8點以前都已經處理完畢，想看戲的人應該很失望！

黃珊珊也說，大家只看到新聞上記者會政治人物的喧鬧，沒有看到那一整晚自治會與市府各單位同仁的辛勞，他們難道不恐懼？每一個人都硬撐者善後，確診者就在市場裡面，除了要一個一個帶出與安排，每一位確診者都有一個家庭，還要匡列旁邊的攤位與家人居家隔離，這些事情都要在最快的時間內完成，確診者更是比誰都害怕，也需要大家的支持與關心！

黃珊珊認為，沒有人給市場處與市府同仁掌聲就算了，自治會幹部與會長一夜沒睡，希望大家來幫忙不是來口水，也是很正常的事。