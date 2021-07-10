海地總統遇刺內幕曝：1個月前就已策劃好　嫌犯曾是加國外交部保鏢

▲海地總統摩依士遭暗殺身亡的過程與相關細節被公開。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

友邦海地總統摩依士（Jovenel Moïse）7日在家中遇刺身亡，隨著警方迅速逮捕了28名涉案嫌犯，這起暗殺事件的細節與嫌犯的背景也跟著曝光。據落網的刺客透露，主謀「麥克」（Mike）早在1個月前就已計劃好這起行動，不過行動原本的目的是綁架而非刺殺。

綜合外媒報導，當局在摩依士遭暗殺後，迅速逮捕了26名哥倫比亞人和2名海地裔美國籍公民。治安法官諾艾爾 （Clément Noël）透露，落網的刺客稱，這起行動是主謀「麥克」1個月前就策劃好的，不過行動原本的目的是將摩依士綁架到國家宮 (National Palace)，而非刺殺。麥克會說英文和西班牙文。

▲刺殺海地總統的嫌犯中有2人為美籍，分別是左1的索拉吉斯和左2的文森。（圖／達志影像／美聯社）

諾艾爾補充，2名被捕的美籍人士分別為35歲的索拉吉斯（James Solages）和55歲的文森（Joseph Vincent），索拉吉斯1個月前才剛到海地，而文森則已待在當地約半年之久；2人在網路找到這份工作，而他們的主要任務是為傭兵團進行翻譯，其餘的傭兵大多在3個月前從多明尼加入境來到海地。

事發當時，這個僱傭兵團先是埋伏在了總統府外，隨後索拉吉斯透過擴音器大聲宣布，這是一個由「美國聯邦緝毒局」（DEA）發起的行動，請無關人等遠離，然後其餘的僱傭兵迅速攻入摩依士的住宅，並在一連串的槍聲下，結束了摩依士的性命。文森與索拉吉斯強調，他們並未進入摩依士的住宅，因為他們的工作只是擔任翻譯。

▲文森與索拉吉斯強調，海地總統遭暗殺時，他們並未進入摩依士的住宅。此為事發過程的監視器畫面。（圖／翻攝自Twitter／@madanboukman）

目前外界並不清楚文森的背景，但據領英（LinkedIn）的履歷顯示，索拉吉斯曾是一名「外交人員」，曾受過完整的保鏢訓練，還曾是加拿大駐海地使館的「保鏢指揮隊長」。加拿大外交部事後向加拿大媒體證實，索拉吉斯確實曾在2010年被外交部的保全公司聘僱為「儲備保鏢」。

索拉吉斯還是一家建築公司的經營人，同時也是一個小型慈善機構的主席，該機構聲稱要協助海地南部城市雅克梅勒（Jacmel）的兒童對抗飢荒，然而外媒認為，這個慈善機構可能只是索拉吉斯用來博取同情心，並藉此推廣自身政治理念的途徑。

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