　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

關鍵3秒閃電救援！4匪逼討280萬當街強擄　他被凌虐一夜滿頭血

記者陳雕文／新北報導

台北市一名男子7日當街遭人擄走還被打到滿頭是血，對方4人逼他給錢，否則取其性命，男子佯稱可到新北三重的朋友家拿錢，後來趁隙撥了通3秒的報案電話，警方在洛陽街找到人。綁匪不配合攔查，警方回撥報案人電話，車內滿頭血的男子手機響起，警方立即叫4匪趴下，並查獲槍刀、毒品，全案依法偵辦。

▲▼綁架。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男子遭當街擄走，被凌虐一夜。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

「我被綁架，快來救我…」男子透過110報案，簡短說了一句就掛電話，勤指中心不敢大意，透過GIS(地理資訊系統)，10分鐘內發現報案人在三重，立即通知轄區警方，員警趕緊出動查看，果然發現2車5名男子（包含被擄男子）形跡可疑，隨即要求下車受檢，其中1人下車反嗆，「我們犯甚麼法？憑甚麼查我們」。

▲▼綁架。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲其中一名32歲林姓綁匪，下車開嗆，「有搜索票嗎！？我們犯了甚麼罪？」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

員警為釐清案情即回撥報案人電話，未料電話竟從可疑車輛傳出，且發現了滿頭是血的54歲林姓男子，林男順勢向警方求救，說他遭到綁架，光明派出所所長吳家森立即叫其餘4嫌趴下。並在2車上搜出改造手槍1把、子彈4顆、鎮暴槍及鎮暴彈113顆、開山刀、鋁棒、西瓜刀及毒品安非他命等物品。

▲▼綁架。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲警方叫綁匪趴下。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，林男因投資比特幣失利，積欠約280萬債務，但認為自己遭到設局，因此拒絕還錢，與林男合資的52歲陳男要錢未果，找來4人將林男當街押走，並凌虐了一天，後來滿頭血的林男佯稱，「可以去三重找我朋友拿錢」綁匪8日上午押他上車，到了三重洛陽街，林男趁機報案，最後成功得救。

警方訊後依違反刑法妨害自由、強盜、毒品、槍砲彈刀條例等罪，將陳男等4嫌移請新北地檢偵辦；另因犯嫌不顧疫情嚴峻，公然在街頭持槍擄人並囚禁凌虐，犯行重大且有逃亡串供之虞，將報請檢察官聲押。

▼警方逮捕綁匪，並查獲刀、槍、毒品，全案依法偵辦。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼綁架。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼綁架。（圖／記者陳雕文翻攝）

ET快訊
9歲童發臭渾身傷遭安置父拒領回　車禍亡生母揭真相嬤悲：不如狗
冷氣設定29度「竟吹到流鼻水」　內行曝1絕招！台電也認證：超
微解封被罵翻！指揮中心本來不想開放　「決策2考量」曝光
快訊／侯友宜：雙北「2件事」還沒解決！　解封恐釀疫情再起
六都唯一開放內用！台南夜市爆713復業潮　30件申請案灌進市
「1夜11次」被轟男人之恥！　童仲彥開嗆最美性博士：可以多交

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

為爭股份爆爭吵…台大男「空氣加濕器」活活砸死媽！法院裁定收押

北市中山區街友猝死公園！久坐椅子完全不動　無呼吸明顯死亡

關鍵3秒閃電救援！4匪逼討280萬當街強擄　他被凌虐一夜滿頭血

偽娘面試「盼使用女廁」！網拍公司1原因不錄取⋯遭罰30萬

找傳播妹開趴嫌醜拒付錢！10煞圍殺剖腹19歲男　他捧腸送醫搶命

跟女友吵架…高雄男「假裝跳河」下秒滑倒！跌進大排送醫不治

9歲童發臭渾身傷遭安置父拒領回　車禍亡生母揭真相嬤悲：不如狗

快訊／北市某公園驚見「男子上吊」！　警封鎖現場調查中

墾丁南灣大街未解封先爆槍聲！爽住面海第一排　囂張男睡醒開轟

26歲女見網友半裸亡父泣性侵殺人　高大成點出5關鍵追真相

醫護採檢到一半「全身癱軟被扛走」 烈日穿兔寶寶裝...他：用生命作戰

被喊張菲媳婦8年、遭酸為錢結婚　翁馨儀不忍了：我不靠公公而活！

陳意涵想撮合張鈞甯、阮經天！他秒拒：別鬧了　「50歲之約」曝光…大發為「身材」先救小天ＸＤ

撿遺失物送警局！男子等20分鐘　問一句遭嗆：那你可以別撿東西

「狠愛演」解散1年近況曝光！　牛排「流量破億」...網揭背後關鍵

他大街上大喊「老婆，我買鹹酥雞」　鄰居們熱情回應...網：誤會大了XD

新宿街頭「超巨大三花貓」出沒！逼真裸3D+4K高畫質...萌翻路人❤

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

命運捉弄？男孩踢球「神來一腳」 拖鞋噴飛進碗內...嗑飯叔超傻眼

詹雅雯消失7天終直播「開唱忘詞了！」　哽咽：有天我會不記得你們和自己...

為爭股份爆爭吵…台大男「空氣加濕器」活活砸死媽！法院裁定收押

北市中山區街友猝死公園！久坐椅子完全不動　無呼吸明顯死亡

關鍵3秒閃電救援！4匪逼討280萬當街強擄　他被凌虐一夜滿頭血

偽娘面試「盼使用女廁」！網拍公司1原因不錄取⋯遭罰30萬

找傳播妹開趴嫌醜拒付錢！10煞圍殺剖腹19歲男　他捧腸送醫搶命

跟女友吵架…高雄男「假裝跳河」下秒滑倒！跌進大排送醫不治

9歲童發臭渾身傷遭安置父拒領回　車禍亡生母揭真相嬤悲：不如狗

快訊／北市某公園驚見「男子上吊」！　警封鎖現場調查中

墾丁南灣大街未解封先爆槍聲！爽住面海第一排　囂張男睡醒開轟

26歲女見網友半裸亡父泣性侵殺人　高大成點出5關鍵追真相

為爭股份爆爭吵…台大男「空氣加濕器」活活砸死媽！法院裁定收押

TOYOTA 4缸Supra供應鏈出問題　奧地利缺料害北美無車可賣

LIFE・經典／宛如蒙古包般的豪華小屋　邊洗澡邊看美景

日媒：台灣派唐鳳出席東奧開幕式　強化台日關係

恭喜《女力》楊佩潔宣布結婚！甜嫁認識18年「大仁哥」

六都新登記工廠突破1.2萬家　3直轄市最被企業看好

《料理2》菜脯舒芙蕾、油封醬豬肝　經典台菜大變身

4種起司+松露油太過癮！台中手工窯烤披薩　爽吃酥炸大蝦、花枝

心碎！3確診孕媽來不及見寶寶　剖腹產後24小時驟逝

北市中山區街友猝死公園！久坐椅子完全不動　無呼吸明顯死亡

老公剛往生又遇疫情！氣質女「超胸求生」　激戰聲傳遍走廊

社會熱門新聞

爭「蘇打綠」商標　「魚丁糸」挨告結果出爐

女見男網友竟猝死！父心碎要公道

保險人妻對小王喊「最愛69」！內褲驗出精蟲慘了

辣妹沒脫褲尿尿　媽以為中邪！真相更傻眼

9屁孩半裸擠客廳玩瘋了！　無罩群聚恐罰270萬

即／北市某公園驚見「男子上吊」！　警封鎖現場調查中

即／26歲女陳屍房內　男網友稱約砲交保

台大男被罵失控！拿空氣加濕器砸死母親

爭4000萬家產、嫉妒偏心疼哥哥　台大男冷血砸死母

快訊／金門大學「4男2女學生」玩水！受困礁石上崩潰

柔道童遭摔27次離世！小四學長被原諒後噤聲

柔道童苦撐70天離世！媽淚：一定討回公道

疑受疫情影響！餐廳週轉不過來　韓籍老闆想不開輕生

摩鐵亂刀濺血！　19歲男雙手見骨抱腸等救護車

更多熱門

相關新聞

台南內用掀論戰！　網嗆「別又怪罪雙北」遭反擊「驚三X」

台南內用掀論戰！　網嗆「別又怪罪雙北」遭反擊「驚三X」

疫情指揮中心開放全國餐飲可「有條件開放內用」，但最終仍依各縣市政府決定。六都之中，僅台南市開放餐飲內用，市長黃偉哲更邀請全國民眾來玩，許多網友灌爆黃偉哲臉書要求三思，更怒罵「您自爆後別又怪罪雙北」。

台南開放內用被戰翻！黃偉哲今改口

台南開放內用被戰翻！黃偉哲今改口

新北男狂犯7案騎贓車趴趴走！　遇警攔查下場慘了

新北男狂犯7案騎贓車趴趴走！　遇警攔查下場慘了

北市微解封指引出爐！5張圖看懂各場館規定

北市微解封指引出爐！5張圖看懂各場館規定

健保署推「COVID-19通行證」　預計今晚上線

健保署推「COVID-19通行證」　預計今晚上線

關鍵字：

擄人比特幣凌虐影音

讀者迴響

熱門新聞

印度神童再預言！警告3件事：疫情反撲

日男尬6妹還一起洗澡睡覺！正宮超淡定

不當YouTuber了？愛莉莎莎：考到證照徹底轉行

爭「蘇打綠」商標　「魚丁糸」挨告結果出爐

女見男網友竟猝死！父心碎要公道

台灣疫苗接種卡被打槍！　他打2劑AZ入境遭隔離14天

母女在高速公路上大吵！15歲女「氣到跳車」遭輾斃

保險人妻對小王喊「最愛69」！內褲驗出精蟲慘了

辣妹沒脫褲尿尿　媽以為中邪！真相更傻眼

男子電費破萬求健檢！網見一舉動秒懂

談判破裂！5億租金神話落幕　東區獨棟透店380萬招租

弟帶乖巧女友回家　她一看揭「超毛真面目」勸分手

三級警戒持續！老闆延期開業崩潰：不做了

9屁孩半裸擠客廳玩瘋了！　無罩群聚恐罰270萬

全職勞工怎領1萬補貼？　薪資條、薪轉紀錄可證明薪資減損

更多

最夯影音

更多
醫護採檢到一半「全身癱軟被扛走」 烈日穿兔寶寶裝...他：用生命作戰

醫護採檢到一半「全身癱軟被扛走」 烈日穿兔寶寶裝...他：用生命作戰
被喊張菲媳婦8年、遭酸為錢結婚　翁馨儀不忍了：我不靠公公而活！

被喊張菲媳婦8年、遭酸為錢結婚　翁馨儀不忍了：我不靠公公而活！

陳意涵想撮合張鈞甯、阮經天！他秒拒：別鬧了　「50歲之約」曝光…大發為「身材」先救小天ＸＤ

陳意涵想撮合張鈞甯、阮經天！他秒拒：別鬧了　「50歲之約」曝光…大發為「身材」先救小天ＸＤ

撿遺失物送警局！男子等20分鐘　問一句遭嗆：那你可以別撿東西

撿遺失物送警局！男子等20分鐘　問一句遭嗆：那你可以別撿東西

「狠愛演」解散1年近況曝光！　牛排「流量破億」...網揭背後關鍵

「狠愛演」解散1年近況曝光！　牛排「流量破億」...網揭背後關鍵

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面