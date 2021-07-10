關鍵3秒閃電救援！4匪逼討280萬當街強擄　他被凌虐一夜滿頭血

記者陳雕文／新北報導

台北市一名男子7日當街遭人擄走還被打到滿頭是血，對方4人逼他給錢，否則取其性命，男子佯稱可到新北三重的朋友家拿錢，後來趁隙撥了通3秒的報案電話，警方在洛陽街找到人。綁匪不配合攔查，警方回撥報案人電話，車內滿頭血的男子手機響起，警方立即叫4匪趴下，並查獲槍刀、毒品，全案依法偵辦。

▲男子遭當街擄走，被凌虐一夜。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

「我被綁架，快來救我…」男子透過110報案，簡短說了一句就掛電話，勤指中心不敢大意，透過GIS(地理資訊系統)，10分鐘內發現報案人在三重，立即通知轄區警方，員警趕緊出動查看，果然發現2車5名男子（包含被擄男子）形跡可疑，隨即要求下車受檢，其中1人下車反嗆，「我們犯甚麼法？憑甚麼查我們」。

▲其中一名32歲林姓綁匪，下車開嗆，「有搜索票嗎！？我們犯了甚麼罪？」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

員警為釐清案情即回撥報案人電話，未料電話竟從可疑車輛傳出，且發現了滿頭是血的54歲林姓男子，林男順勢向警方求救，說他遭到綁架，光明派出所所長吳家森立即叫其餘4嫌趴下。並在2車上搜出改造手槍1把、子彈4顆、鎮暴槍及鎮暴彈113顆、開山刀、鋁棒、西瓜刀及毒品安非他命等物品。

▲警方叫綁匪趴下。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，林男因投資比特幣失利，積欠約280萬債務，但認為自己遭到設局，因此拒絕還錢，與林男合資的52歲陳男要錢未果，找來4人將林男當街押走，並凌虐了一天，後來滿頭血的林男佯稱，「可以去三重找我朋友拿錢」綁匪8日上午押他上車，到了三重洛陽街，林男趁機報案，最後成功得救。

警方訊後依違反刑法妨害自由、強盜、毒品、槍砲彈刀條例等罪，將陳男等4嫌移請新北地檢偵辦；另因犯嫌不顧疫情嚴峻，公然在街頭持槍擄人並囚禁凌虐，犯行重大且有逃亡串供之虞，將報請檢察官聲押。

▼警方逮捕綁匪，並查獲刀、槍、毒品，全案依法偵辦。（圖／記者陳雕文翻攝）