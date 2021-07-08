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微解封可以打麻將？陳時中一聽傻住「轉頭問陳宗彥」　全場都笑了

記者柯沛辰／台北報導

中央流行疫情指揮中心8日宣布，全國三級警戒延至7月26日，但適度鬆綁。有媒體提問，現在「微解封」能不能打麻將？指揮官陳時中聽了莞爾一笑，轉頭詢問副指揮官陳宗彥意見，隨後鬆口「要用隔板戴口罩，不得賭博」讓在場眾人都笑了出來。

有媒體在記者會上詢問，如果室內維持不到5人，打麻將會不會開罰？陳時中一聽，轉頭詢問「我們打麻將是怎樣？」陳宗彥回答「之前我們是說這個比較不適當啦...」陳時中接著笑回「那是因為賭博行為吧？」

▲▼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中；副指揮官陳宗彥。（圖／翻攝自指揮中心直播畫面）

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▲副指揮官陳宗彥說明，為何先前不建議打麻將。（圖／翻攝自指揮中心直播畫面）

陳宗彥解釋，那時候疫情嚴峻，處於比較高峰的時期，還發生麻將群聚事件，「那...打麻將大家也清楚，這個主揪一定是揪外面的朋友來，坐在四腳桌裡大家也比較接近，那是在疫情高峰的一個階段，所以有跟大家建議比較不適當啦！」

陳時中接著問「那...那現在呢？思考一下」，在場眾人忍不住笑出來。

▲▼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中；副指揮官陳宗彥。（圖／翻攝自指揮中心直播畫面）

▲指揮官陳時中鬆口，說明打麻將應遵守的規定。（圖／翻攝自指揮中心直播畫面）

陳時中說明，三級警戒一樣禁止室內5人聚會，如果要打麻將，「可能麻將桌要有1.5公尺，維持一個社交距離，要用隔板、戴口罩，不得賭博等相關規定。」

陳時中指出，雖然剛剛有談到微鬆綁，但三級警戒延長，每個地方都有不同的疫情或情況，所以地方政府有些地方會加嚴因應疫情，而地方也得視防疫需要因時因地調整，因為我們地方都是民選地方政府，對它的居民、住民是要負責。

陳時中表示，當然疫情緊張的時候，我們希望地方能夠及時因應，這也是在這次鬆綁或將來非常重要的指導原則，不管是營業處所的管理單位，還是地方管理單位，「我們都要求有即時應變作為，因為疫情是多變的，所以我們會授權地方政府，在三級範圍內因時因地地調整措施。」

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