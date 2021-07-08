國境之南「墾丁沙灘」微解封出爐！　小琉球要求設快篩站

▲墾丁沙灘 。（圖／記者陳崑福翻攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

中央疫情流行指揮中心8日表示三級警戒延期7月26日，但進行微解封，讓進入夏天旅遊旺季的墾丁、小琉球觀光旅遊業者很期待；但墾丁國家公園管理處表示，雖微解封，其於防疫優先，各沙灘仍是封閉，潛水、水上活動等都還不能下水嬉戲，由於疫情趨緩，當地業者希望政府能更有大幅的放寬，讓百姓能有收入。

▲▼墾丁海域、東港碼頭。



小琉球有觀光旅遊業者表示，現在不能出國，小琉球水域以往每年均吸引許多遊客前來戲水；整座島嶼不大，人口不多，很好管理，政府可以以該島做微解封的示範島，加緊腳步對全島居民施打兩劑疫苗，以提供遊客一個安全的旅遊環境； 而遊客只要打過一劑疫苗就可登島旅遊，未施打者則在碼頭進行快篩，如果陰性就可以登島玩。期盼這些地方心聲，能獲得政府的重視，著手規畫。在此之前，先在碼頭設快篩站，對遊客快篩，或持PCR陰性證明始可登島。

▲▼琉球有名花瓶石和沙灘。（圖／民眾提供，下同）

墾丁有飯店業者對微解封很期待，業者說，當地飯店、民宿等觀光旅遊業者配合防疫警戒，「已快兩個月沒生意」，微解封雖有遊客數量等限制，但業者也一定做好自我管理，對遊客量體溫、消毒等工作，餐飲規畫梅花座、社交距離隔板等，讓遊客放心地玩。

▼潮澗帶。

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