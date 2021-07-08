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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯P酸唐鳳沒講過疫苗系統！陳時中拿「會議紀錄」打臉：4日曾視訊

▲▼柯文哲合體趙少康直播。（圖／翻攝直播）

▲柯文哲在和趙少康的直播中砲火全開。（圖／翻攝直播）

記者閔文昱／綜合報導

台北市長柯文哲7日與媒體人趙少康一同直播，批評政委唐鳳沒跟北市講疫苗預約系統，「我被整了很慘」。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中公開疫苗預約系統相關會議時序，表示柯文哲4日曾參與會議，並與行政院政委唐鳳進行過視訊，打臉柯文哲說法。

由行政院政務委員唐鳳主導的「疫苗預約系統」6日正式上線，目前超過148萬人完成意願登記。不過卻遭柯文哲質疑，唐鳳沒跟北市講疫苗預約系統，並稱周日時曾問唐鳳有關疫苗預約系統，唐鳳透露只有跟很多縣市討論，65歲以下再上線，讓他聽了不禁反問「你跟很多縣市討論過？可是台北市你從來沒有跟我們討論過。」

▲▼0702指揮中心記者會,中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲陳時中公開疫苗預約系統相關會議時序。（圖／指揮中心提供）

對此，陳時中8日在記者會公開疫苗預約系統相關會議時序，顯示6月10日、17日和25日舉行的疫苗預約系統工作會議中，台市府17日有派1名企劃師出席；25日也有4名主任等級主管出席。另外在18日的主管會議，北市府則派1名專門委員參與會議，甚至在28日至7月2日進行系統封閉測試時，地點就在台北市聯合醫院附設松山院外門診部，當時北市府也有派員參與。

陳時中整理會議時序表示，疫苗預約系統相關會議一共開過5次會議及一次系統封閉測試，其中北市府就派員參與了5次會議或測試，而7月4日的會議還是由柯文哲本人，以視訊的方式和唐鳳進行會議。

▲▼行政院會後記者會，衛福部次長薛瑞元、政委唐鳳、經濟部次長林全能。（圖／行政院提供）

▲政委唐鳳出席行政院院會會後記者會。（圖／行政院提供）

唐鳳8日也在行政院院會會後記者會指出，6月10、17、25日的會議，地方政府都有受到邀請，台北市也有出席其中2場會議，「6月的工作會議中，非常多地方政府提出對預約系統的見解，這些想法也都盡可能地放在現今運行的系統中。」

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