南投幼兒園教職員工疫苗開打　連帶保障幼兒健康家長安心

▲南投縣1303位幼兒園、課後照顧中心人員專案疫苗開打。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心已將幼兒園托育人員納入第七類「維持國家安全及社會機能正常運作人員」，南投縣第一階段獲配1303劑疫苗並規劃幼兒園、課後照顧中心人員專案，今起採分時段、分流、分批方式在埔里、南投基督教醫院及旭光高中3處指定地點安排施打，預計可在14日完成。

埔里基督教醫院通知96人在下午2點起接受施打，縣府教育處處長陸正威到場了解並關懷接受疫苗接種的幼教人員，埔里基督教醫院感染科主任醫師蔡文石則率醫護團隊，提供貼心完善的服務。

▲▼南投縣1303位幼兒園、課後照顧中心人員專案疫苗開打。（圖／南投縣政府提供）

陸正威表示，本次幼兒園疫苗專案是按先前造冊，經中央審核通過，全縣計有幼兒園1289人、課照中心14人，共計1303名教職員工，本次未排入施打名冊者將列為第二階段調查造冊，特別感謝南投基督教醫院及埔里基督教醫院優先協調醫護人力，支援疫苗接種，提升幼兒園教職員工保護力，以保障幼兒健康，讓家長放心。

縣府教育處提醒，3處施打地點分別為7月8日、13日及14日下午2時至5時於埔里基督教醫院、7月10日中午12時至下午6時於南投基督教醫院，以及7月13日上午8時至11時30分於旭光高中，請接獲通知的幼兒園、課照中心人員，務必依所排定時段，攜帶身分證及健保卡前往指定地點施打疫苗。



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