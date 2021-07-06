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美台福特贈桃園10萬片N95口罩+1萬件隔離衣+2負壓救護車

▲美國福特與桃園福特公司6日捐贈N95口罩與防護衣、2輛負壓式床艙救護車等防疫物資，由市長鄭文燦代表接受。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲美國福特與桃園福特公司6日捐贈N95口罩與防護衣、2輛負壓式床艙救護車等防疫物資，由市長鄭文燦代表接受。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新冠肺炎疫情持續延燒，美國福特與台灣福特公司6日在大園區聯袂捐贈包括N95口罩、防護衣與2輛配有負壓式床倉救護車等防疫物資給桃園市政府，市長鄭文燦表示，感謝美國福特跨海友誼，市府會妥善運用捐贈物資給第一線醫療、防疫救災與機場工作人員使用，以提升桃園的防疫量能，給予桃園防疫工作最大的支持。

鄭文燦上午出席美國福特汽車與台灣福特六和汽車捐贈桃園醫療物資記者會，美國福特汽車與台灣福特攜手捐贈防疫物資，包括美國福特自製N95口罩10萬8000片與隔離衣1萬80件；台灣福特六和汽車則捐贈2輛配有負壓式床艙的救護車。

▲美國福特與桃園福特6日捐贈大批防疫物資，市長鄭文燦代表受贈，右為六和汽車董事長許志樂。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲美國福特與桃園福特6日捐贈大批防疫物資，市長鄭文燦代表受贈，右為六和汽車董事長許志樂。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，福特六和公司是桃園最資深汽車製造廠，不斷創新研發新車種與推動智慧化生產，落實工業4.0政策；此外，更感謝美國福特汽車跨海友誼在台灣最困難時提供防疫物資。市府會妥善運用防疫物資，後續將分送至部立桃園醫院、台北榮總桃園分院與市府，提供給第一線醫療、防疫救災與桃園機場工作人員使用，以提升桃園防疫量能，給予桃園防疫工作最大的支持。

鄭文燦強調，桃園機場在疫情期間空運服務人流大幅減少，但物流卻增加，2020年物流總量甚至超過2019年，成為機場主要營收來源，也是維繫台灣經濟重要命脈，希望在桃園機場服務第一線同仁，能執行高標準防疫措施，並給予高標準疫苗保護；目前機場貨運團隊疫苗施打率僅兩成多，還不太夠，需要提高疫苗覆蓋率，獲得足夠保護力，守護台灣疫情防線。

▲美國福特與桃園福特6日捐贈大批防疫物資，市長鄭文燦回贈六和汽車董事長許志樂感謝狀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲美國福特與桃園福特6日捐贈大批防疫物資，市長鄭文燦回贈六和汽車董事長許志樂感謝狀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

福特六和汽車董事長許智樂則說，福特與六和汽車在50年前與美國福特簽約合作後，已在桃園中壢生根並蓬勃發展，長期接受這片土地照顧，身為企業公民的一員，不只要做好自己防疫工作，也希望回饋社會與桃園。去年美國疫情嚴重，福特六和從台灣輸運口罩機，提供美國福特公司生產4200萬片以上口罩；這次台灣疫情需要，美國福特迅速回應，盡速調配美國福特自製N95口罩和隔離衣，福特六也與在地廠商合作改良旅行家車款，製作配有負壓式救護車，希望能幫助桃園防疫，共同守護這塊土地。

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