麻將響起警敲門...屋內5人啟動「靜音模式」不甩　警一招回敬

▲▼桃園警分局5日接獲檢舉至中山路某民宅追查群聚打麻將，但敲門後無人應門，卻傳出匆忙走動的腳步聲，警守候待女屋主開門探頭，查獲5人。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局5日下午接獲檢舉，指稱位於桃園區中山路某民宅傳出麻將聲，員警到場查訪，莊姓女屋主拒絕開門，員警在門外枯等1小時，趁莊女開門查看員警是否離開，當場發現員警在門旁守候，莊女辯稱只有4名友人在聊天，並未打麻將，員警則在麻將間發現另1牌友坐在椅子上，當場依違反傳染病防治法製作紀錄表，移請衛生局裁處。

桃園警分局指出，5日下午2時45分，景福派出所接獲報案，中山路某大樓公寓疑似群聚打麻將，因洗牌聲音過吵，不但擾民且違反防疫規定。所長吳政哲率領警員張順棋查訪，但經敲門卻無人應門，但屋內卻傳出有人匆忙走動聲音。

莊姓女屋主拒絕開門，所長吳政哲先行走下樓佯裝離開現場，張姓員警則在門邊守候，約1小時左右，莊姓女屋主開門探頭查看，卻看到門旁張姓員警當場傻眼，莊女辯稱屋內只有4人在客廳聊天，並未違反防疫規定，員警眼尖到麻將間查看，當場發現另1名男牌友坐在椅子上不敢吭聲，莊女後來坦承確有打麻將情事。

員警立即製作紀錄表，將現場5名牌友依違反傳染病防治法移請衛生局裁處，恐將面臨6萬至30萬元不等裁罰。

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