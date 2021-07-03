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網約少女3度激情！她事後要錢被拒翻臉提告　男一句話逆轉

▲桃園市蕭姓男子前年12月間認識未成年女網友，後來3度誘使女網友在車上、摩鐵等處發生性關係。（示意圖／視覺中國CFP）

▲蕭姓男子前年12月間認識未成年女網友，3度誘使女網友在車上、摩鐵等處發生性關係。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蕭姓男子前年12月間在網路上認識17歲少女，後來分別在車上、摩鐵發生性行為，少女事後以蕭男強行取走手機刪除對話紀錄，甚至揚言公布2人發生性行為影片等語威脅報警提告；蕭男在檢警偵訊時否認犯行，辯稱是少女因缺錢才與他發生性行為，檢方以少女提告時間已逾告訴期限，且復查無其他積極證據足認蕭男犯行，偵結不起訴處分。

檢警調查，31歲的蕭姓男子在2019年間，在網路交友軟體上認識17歲女網友，同年12月2人透過Line通訊軟體聊天，並以2小時1萬元代價相約在蕭男所有轎車上見面，蕭男開口詢問女網友可否接吻或口交，女網友說「都可以」，遂幫蕭男口交得逞，隨後趕往附近摩鐵進行性交易。

同年12月23日晚間8時許，蕭男再以相同方式邀約女網友在摩鐵見面，並發生第三次性關係，完事後，蕭男強行取走女網友手機，並刪除蕭男與女網友之間對話訊息，後因女網友在網站上購買衣服急需支付7335元貨款，遂請蕭男以此貨款為性交易代價幫忙轉帳，未料，蕭男事後以此為藉口，逼迫女網友必須在12月25日還錢，否則將公布2人性行為影片至其就讀學校等語，女網友因而心生畏懼報警提告。

蕭男在桃檢複訊時坦承曾與女網友發生性行為，但否認以強暴方式強行刪除對話訊息，與揚言要公布影片外流至其就讀學校等情事，當時2人發生性行為後，蕭男曾詢問「有錄影，如果把這些外流會怎樣？」女網友則說「順其自然」等語，檢察官質疑女網友究否會因蕭男言詞感到心生畏懼？此外，復查無其他積極證據足認蕭男有上述犯行，且女網友提告已逾告訴期限，在證據不足下，檢方偵結蕭男依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌，予以不起訴處分。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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