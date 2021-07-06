小吃店密錄器偷拍同袍如廁被抓包　現役軍人下場出爐

▲桃園市潘姓現役軍人去年11月間在部隊附近小吃店吃消夜，見同單位同爬也在場，竟在廁所內安裝密錄器偷拍藤袍如廁，事後被察覺扭送憲兵隊究辦。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

在桃園市服役的潘姓男子，去年11月間晚間在部隊附近小吃店吃消夜，發現同單位5名同袍也在場，潘男竟起淫念在小吃店男女共用廁所安裝密錄器偷拍，其中同袍如廁時發現竟有黑色密錄器對著小便斗偷拍，憤而關閉密錄器將秘錄起等證物帶回營區返回部隊向長官報告，潘男事後坦承犯行，桃園地院法官審訊後依妨害秘密罪嫌將潘男判處5月又15天有期徒刑，本案還可上訴。

檢警調查，在桃園市龜山區某部隊服役中的潘姓男子，去年11月18日晚上10時許，在部隊營區附近某家小吃店消費，發現同單位5名同袍也在消費吃消夜，潘男不動聲色在男女共用廁所內上方安裝密錄器，鏡頭對準下方，對邊姓等5名同袍竊錄其如廁隱私畫面。

晚間11時許，邊姓男子第二度前往廁所時，赫然發現頭頂上方黑色密錄器鏡頭竟對著小便斗，於是關閉密錄器、記憶卡與轉接傳輸頭等證據帶回部隊送交長官處理，潘男返回部隊後坦承犯行，部隊長官移送桃園憲兵隊處理，再移送桃園地檢署偵辦，檢方偵訊後，潘男坦承犯行，根據查扣之密錄器、記憶卡與翻拍照片等證據向桃園地院申請簡易判決處刑。

桃園地院法官審訊時，潘男坦承犯行，法官審酌潘男僅為滿足個人偷窺慾望，無故裝設密錄器竊錄邊姓等4人如廁過程與身體私密部位，侵害個人隱私甚鉅，惟念潘事後坦承犯行，態度尚可且深示悛悔之意，依妨害秘密罪處5月又15天有期徒刑，如易科罰金，以新台幣1仟元折算1日，本案還可上訴。

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