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環南市場復市！黃珊珊盼民眾多給攤商鼓勵：別讓政治抹滅人性良知

▲台北市副市長黃珊珊6日一早視察環南市場。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市副市長黃珊珊6日一早視察環南市場。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北環南市場2日PCR驗出41人確診後強制休市消毒，並於今（6）日復市。對此，台北市副市長黃珊珊晚間表示，環南市場不是疫區，這時候一切的對立和鬥爭都是多餘的，別讓政治問題抹滅掉人性的良知，希望大家給辛苦再出發的環南市場更多的鼓勵。

「環南市場，經過一遍又一遍的消毒後，在今天，正式恢復營業了！」黃珊珊6日晚間在臉書表示，7月開始北市執行批發市場大規模PCR篩檢專案，7月2的她凌晨接到電話，通知環南市場有41名陽性確診，天一亮，她毫不猶豫的到場看封市、消毒的狀況，現在回想起來，當初就是一股腦地想著怎麼幫攤商們把事情處理到最好。

黃珊珊說，緊接著，環南攤販的安全成為大家最關注的焦點，這段時間北市透過自治會的幫忙，也和中央合作成立前進指揮所，討論往後適用於大型市場的防疫規範。

黃珊珊表示，這幾天發生不少風波，但她認為最煎熬的，還是在地的這些攤商們，今天他們恢復營業，自治會會長也告訴大家，現在的環南市場，業者全面施打疫苗、場域消毒靜置三天，請所有消費者放心購買環南市場的食品、食材。

黃珊珊強調，環南市場不是疫區，這時候一切的對立和鬥爭都是多餘的，別讓政治問題抹滅掉人性的良知，希望大家給辛苦再出發的環南市場更多的鼓勵。

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