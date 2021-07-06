環南市場染疫學到「人流管制重要」　柯文哲要推會員制管理

▲台北市長柯文哲視察環南市場復市。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

休市3天後，環南市場在6日復市營業，衛福部長陳時中、台北市長柯文哲等人相繼到現場關心。柯文哲晚間在臉書表示，「這次疫情讓我們看到除了場地與硬體之外，『人流管理』的必要性與重要性」，未來會建立建立會員制、介接見保署資料，PCR採檢結果與疫苗接種資訊一目了然。

柯文哲6日晚間在臉書上表示，北農第一、第二以及環南市場這些大型批發市場，過去因為場域大、人員流動頻繁、管理困難，大家幾乎都是依循「習慣」在工作。

台北農產運銷公司，地點在台北，中央主管機關是農委會，業務涉及全台灣蔬果拍賣，地方主管的台北市市場處要管理秩序。結果是面對來自全台灣的從業人員，連造冊都很混亂。

「這次疫情讓我們看到除了場地與硬體之外，『人流管理』的必要性與重要性。」柯文哲說，無論北農或其他市場編制內員工、攤商、或南來北往的承銷人、搬運工人、捆工，他們都會經常出入市場，但是沒有完整清楚的登錄名冊，這一定會造成混亂，「既然看到問題了，再困難，也要想辦法解決」。

柯文哲指出，環南市場今天復市，進入市場工作，要出示PCR檢驗結果，而且要定期更新。這幾個星期，我們要整理造冊，建立會員制。以後，台北市大型市場工作人員都要登錄，建立會員名冊，會員的PCR採檢結果與疫苗接種資訊，北市會與健保署介接，會員刷卡就可以快速進出。非會員則另外走一個通道，量體溫、做健康資訊檢查，這樣才能真正做到人流管控。

柯文哲說，台北市要建立起大型拍賣市場作業規範，如此才能應付疫情的變化。面對問題，解決問題，拍賣市場繼續往前進步。