7／12微解封？鄭文燦：市場、夜市、餐廳、服務業　須中央防疫指引

▲針對三級警戒至7月12日，可能全國微解封，桃園市長鄭文燦表示，落實防疫規範、完成防疫指引與疫情得到控制才能微解封。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對7月12日可能全國同步微解封，桃園市長鄭文燦表示，應該是全國一致的原則，最重要是讓疫情得到控制，而且要有明確防疫規範、完成防疫指引等，尤其這波影響最大的傳統市場、夜市、餐廳與服務業與商業活動這類型業者在微解封時需要清楚防疫指引，包括總量管制、社交距離管制，這部分中央應該會有明確的防疫規範。

隨著疫情逐漸緩解，針對下週7月12日三級警戒即將到來，中央流行疫情指揮中心最近對是否緩解封已鬆口討論是否全國同步實施。對此，鄭文燦認為，包括傳統市場、夜市、餐廳，還有服務業與商業活動這類型的，在這波疫情受創最大，微解封時應該要有清楚的防疫的指引，比如說餐廳要開放內用，必須要有總量管制、分流管制、社交距離管制，這部分中央應該有明確防疫規範，我們一定會清楚要求業者執行，另外，包括夜市、傳統市場也是一樣，相信各行各業防疫指引應該很快就會完成，市府會採取與中央協同一致方式進行微調整。

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▲7月12日有可能全國微解封，市長鄭文燦指出，落實防疫規範、完成防疫指引才可能微解封。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，微解封最重要是讓疫情得到控制，讓人民的生活恢復日常，這是我們的期盼，但不是一天可以完成，像桃園今天是+0，但我們過去的經驗也有+0，明天會有幾個確診個案，這些經驗都是有的，要看整體趨勢，疫情能夠往下降，重要的群聚事件可以清零，這樣大家才會恢復信心，所以希望中央可以盡快制定全國一致的防疫指引，我們會扮演好地方政府落實防疫的立場。

鄭文燦強調，控制疫情手段有很多，包括三級警戒社會活動的降低、各種確診事件、群聚事件的疫調等對策、醫院醫療量能的提高，醫療量能、輕重症分流等策略。另外疫苗普及率，希望在7月底達到2成普及率，8月、9月可以達到4成甚至6成的目標，但前提是疫苗要供應充分。

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