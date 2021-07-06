獨／特權打疫苗神隱1個月　陳其邁記者會揭黃昭順做這事⋯她回應了

記者吳奕靖／高雄報導

前立委黃昭順在6月初傳出特權打疫苗，雖然被台北市政府證實屬於「職登醫事人員屬第一類可施打對象」，但跨區到高雄市施打，仍引發熱議。消息傳出後，黃一直神隱未露面，直到6日她的名字再次出現在高雄市政府防疫會議，才得知她原來捐了200個面罩給高雄市政府，被列名在記者會後的圖卡中。

▲高雄韓國瑜選前之夜，立委候選人黃昭順。（圖／記者林敬旻攝）

6日下午三點多，高雄市政府防疫直播記者會結束之前，出現了一張圖卡，上頭就寫了黃昭順前立委，面罩200個，同時還有「高雄市政府感謝有你」，到底怎麼回事？記者求證高雄市政府得到答案，原來黃昭順前立委5日捐給市府200個面罩外，其實6月15日也捐了200個面罩，但她並未對外聲張。

記者透過電話詢問黃昭順前立委，但她第一時間接到記者電話，反倒很訝異為什麼記者會知道。經記者告知，她的名字出現在高雄市政府防疫會議的圖卡，她反問「為什麼會秀我勒？」她說：「那是很早的事情了，我捐很多啦！因為大家很需要，我就捐了」。

記者繼續追問：「你捐了哪些東西？」黃昭順回應：「很多東西，就是防疫的東西，因為一開始很需要，我們就防護衣、什麼的，酒精，還有各里，里長缺東西，我都捐東西讓他們可以做防護工作」。

▲高雄市政府6日防疫直播記者會後出現「黃昭順前立委捐200個面罩」 。（圖／高雄市政府提供）

「這個本來就應該做的事啊，這本來應該就要做」！黃昭順對於自己捐防疫品，她也沒有多想，笑著說本來應該要做，「一開始大家買不到防護衣、面罩，價錢很貴，所以我就去幫忙處理了」。

不過，談起自己打疫苗的事，她也忍不住說了「我一點違法都沒有，我只是很難過民進黨對我做這樣的獵巫我，我覺得很奇怪，而且打疫苗是每個國民應盡的責任，輪到我打就應該要到，不打就很慘，沒關係啦！都已經過去了」。

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