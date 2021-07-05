國際扶輪社催生135座正壓篩檢艙　埔榮、竹秀醫護抗疫更安全

▲國際扶輪社捐贈竹山秀傳醫院移動式正壓篩檢艙。（圖／竹山秀傳醫院、埔榮醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

疫情持續延燒，國際扶輪社全台12位地區總監為快速回應前線醫護需求，聯合發起社友力量募資、募工、募料，包括國內鋁合金大廠啟翔共同響應，催生135座總值超過5000萬元的移動式正壓篩檢站，捐贈給全國各主要醫療院所，南投竹山秀傳醫院和埔榮醫院分獲1座，提供醫護人員更安全的工作環境。

台中西屯扶輪社長施慶堂、竹山扶輪社長蘇世慶日前分別赴埔榮醫院和竹山秀傳醫院，捐贈2院各1座移動式正壓採檢站，避免醫院外的快篩站醫療人員在高風險﹅高溫﹅高溼的惡劣環境工作。

埔榮院長徐慰慈表示，醫院在疫情初期緊急建立篩檢站，因時間倉促，僅在戶外簡單搭棚加隔板，做為篩檢者的休息區；篩檢站亦無空調，設備較為簡陋，穿戴全套防護衣的醫護人員進行快篩採檢時，需忍受悶熱的環境，往往汗流浹背，十分不適，感謝國際扶輪社提供有如及時雨的移動式正壓篩檢艙。

▲▼國際扶輪社分別捐贈竹山秀傳醫院、埔榮醫院移動式正壓篩檢艙。（圖／竹山秀傳醫院、埔榮醫院提供）

竹山秀傳醫院指出，正壓的工作環境可確保醫療人員處於舒適安全的工作環境之中，是對抗新冠疫情的必要武器，但傳統正壓採檢站因工法問題，每周只能生產2至3座，售價也相對高昂；國際扶輪全台12位地區總監整合數百位扶輪社友專業，由設計﹅採購﹅生產﹅鋼構﹅機電﹅空調﹅正壓﹅印刷乃至於運輸，皆停下其他產線投入生產，實在不簡單。

竹山秀傳醫院副院長蔡味娟也說，竹山位處偏鄉、資源不足，先前本院僅搭設簡易的篩檢站來應因疫情，但前陣子連續多日大雨，同仁們在外工作如洗三溫暖十分不適，衷心感謝竹山扶輪社率先捐贈如此舒適、實用且安全性高的採檢站，守護本院醫護，讓醫護能盡心守護鄉親健康。



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