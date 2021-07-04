林昶佐疫苗公文晚19天遭疑收割　老婆發聲力挺：環南一開始沒列入

▲林昶佐遭環南市場自治會會長當面怒嗆。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

環南市場（2日）爆群聚，立委林昶佐卻意外被環南市場自治會會長當面怒嗆作秀，東門市場肉販張采婕PO公文證明林「很關心市場」，遭外界質疑「收割」。對此，林昶佐妻子Doris在臉書轉發張采婕貼文力挺，指林昶佐持續與指揮中心溝通，「就是希望把同類市場都列入疫苗優先施打名單。」

台北市環南市場爆群聚，2日衛福部長陳時中在台北市長柯文哲、林昶佐陪同下巡視環南市場，林昶佐在批評柯文哲時，卻遭環南市場自治會會長林勝東反嗆。事後，正妹肉販張采婕晚間貼出林昶佐為市場員工爭取打疫苗的的公文。但網友被起底曾是林昶佐團隊成員，且21日發出的公文也晚了農委會19天。

Doris2日轉發張采婕貼文時，也回應網友留言對公文的質疑，Doris指出，6月2日農委會只有函文，衛福部還沒同意，所以林昶佐才會持續在跟農委會和指揮中心溝通，20日討論焦點則針對北農，環南和一些市場並沒有列入，「林昶佐就是希望把同類的市場都列進去啊！」

但也有網友貼出台北市議員徐立信的公文指出，6月7日徐立信就已經發公文要求市府，安排大型公有市場跟批發市場從業人員優先施打疫苗。

▼Doris回應網友質疑公文進度。（圖／翻攝Doris臉書）

