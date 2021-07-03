罷免林昶佐粉專「按讚飆升」破9000！發起人喊：清林散昶

▲林昶佐遭環南市場自治會會長林勝東嗆爆。（圖／記者屠惠剛攝）



記者柯振中／綜合報導

立委林昶佐2日嗆聲台北市長柯文哲，遭到環南市場自治會會長林勝東罵得啞口無言，林昶佐的負面聲量也突然爆增。臉書粉專「罷免林昶佐」因為這件事情爆紅，按讚人數快速成長，也因此發文高喊「中正萬華人可以選你，做得不好也可以罷免你。」

台北環南市場爆出41人確診，林昶佐當面吐槽柯文哲「講廢話」，遭自治會會長林勝東當面狂嗆，瞬間講不出話來，引起網路討論。

東門市場正妹肉販張采婕出面力挺林昶佐，卻被抓包「2019年加入林昶佐團隊」，就連替市場人員申請施打疫苗的公文，也晚了農委會19天，林昶佐的負面聲量爆增。

而有人6月12日在臉書上成立「罷免林昶佐」粉專，成立不到一個月，目前已超過9,000個讚，該粉專也發文表示，團隊成員相當振奮，已在著手規劃後續的組織、行政事項。

▼罷免林昶佐粉專讚數爆增。（圖／翻攝臉書／罷免林昶佐）



「罷免林昶佐」說明，目前希望能夠分享罷免資訊，尤其是給中正區、萬華區的居民，「林昶佐大概覺得，自己是執政黨禮讓選上的，根本不重視在地居民的心聲和需要。」

「罷免林昶佐」提到，原先選舉時，還難自治會會長力挺林昶佐，還被側翼起底、抹黑，身處林昶佐團隊的「東門肉販」，還發了一張「根本是收割行政部門作為」的公文來護航。

「罷免林昶佐」團隊為此感到十分憤怒，「我們要讓他知道，中正萬華人可以選你，做得不好也可以罷免你，絕對沒有由你玩四年這種事」，還在結尾標註「#清林散昶」。

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