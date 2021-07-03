柯文哲拋北市「半解封」條件　60歲以上打完2劑疫苗

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）



記者蘇晏男／台北報導

三級管制期限至7月12日，然而台北環南市場2日驗出41人PCR確診，且大部分為無症狀感染者，讓民眾擔憂是否該暫緩微解封。台北市長柯文哲3日指出，如果讓60歲以上的人接種2劑疫苗，且解決在外群聚吃飯問題，可以考慮看看是否「半解封」。

如何因應解封後的生活？柯文哲3日下午在北市防疫記者會上表示，從醫學上知識來講，既然新冠肺炎主要傳播途徑還是飛沫，所以凡是需要脫下口罩，特別是吃飯交談最危險，所以解封的時候，這種群聚吃飯應該擺最後。

柯文哲說，而從昨天環南市場的數據來看，觀察41位PCR陽性確診者48小時之後，只有5個需要送醫治療，表示其他人可能是無症狀或僅有輕微病症，雖然此次環南市場篩檢的母群體比較特別，大部分是年輕力壯的人，讓無症狀感染比例更高。

接著，柯文哲表示，他慢慢懂為何台大醫院兒童醫院院長黃立民曾對台灣疫苗策略提出要從「6成打1劑、改成3成打2劑」。

他指出，從過去不到2個月時間，第一，無症狀感染者滿多的，特別是在年輕人；第二，死亡數字雖然不少，但90％是60歲以上民眾。所以要有一個策略，當疫苗數量不足，是不是要按照年齡由上往下打，特別是60歲以上的人打兩劑？至於年輕人，扣除慢性病風險，大部分感染也不會怎樣，畢竟現在台灣的統計數據，死亡方面都是90％是60歲以上的人。

柯文哲說：「所以如果把60歲以上打2劑保護住，在這情形下，是不是可以，不要說解封，至少半解封，至少扣掉吃飯還要考慮以外，其他是不是可以放鬆，讓它對整個生計的影響比較少」。

柯文哲總結，這牽涉到疫苗、篩檢、公衛等醫療政策，到底要怎麼決定？這些要再討論看看，不過在討論的時候，還是要建立在本土統計數字上，現在已經看到兩個點很明顯，第一，死亡都是90％是60歲以上的人；第二，年輕人無症狀感染者很多，所以考慮到這兩點，真的要想想看，到底下一步怎麼做。