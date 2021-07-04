林昶佐嗆柯P踢鐵板　黃子哲爆「去年底就佈局選台北市長」

▲林昶佐當面指責台北市長柯文哲後，卻遭自治會長林勝東及攤商反嗆。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

無黨籍立委林昶佐2日赴環南市場，當面指責台北市長柯文哲，卻遭自治會長林勝東及攤商反嗆，引起網友熱議，林昶佐的負面聲量也暴增，國民黨文傳會副主委黃子哲爆料，林昶佐去年底就想佈局參選2022台北市長。

台北市環南市場2日爆41人確診，衛福部長陳時中、市長柯文哲一同前往視察，到場關心的林昶佐當場痛斥柯文哲沒有立即採取防疫措施，被環南市場自治會長林勝東反嗆「你有來環南市場關心過嗎？」

黃子哲3日在節目《張雅婷辣晚報》中指出，去年底就有綠營朋友告訴他，林昶佐想佈局下一屆台北市長，畢竟目前綠營要派誰參選也還沒有定調，林昶佐或許認為自己當了兩屆立委，躍躍欲試。

黃子哲再爆，林昶佐還密集約綠營大頭吃飯，他強調，林昶佐有野心不會怪他，但重點是既然有野心，也沒有為地方票倉講話、爭取權益，這才是可惡，至於有些分析說林經過這次事件，大概政治生命結束，黃子哲認為，這還要看後續，但對他而言絕對是一個重傷。

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