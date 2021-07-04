挺林昶佐秀公文照「遭酸哪來的？」　正妹肉販：索取真的不用關係

▲最美肉販發文挺林昶佐。（圖／翻攝自Facebook／采婕 Charlene （東門信義肉舖））

網搜小組／鄺郁庭報導

東門市場正妹肉販張采婕日前在臉書發文，聲援立委林昶佐，並PO出一張昶辦6/21要求讓市場人員優先接種疫苗的公文照，卻意外引發諸多爭議。除了網友眼尖抓包公文「時間晚19天」，不少人更質疑張采婕根本是林昶佐團隊的人。對此，張采婕則是在臉書發心情文，也留言補充說明「公文哪來的？」

張采婕貼出公文照，公開力挺林昶佐，也曝光林啞口無言的原因，沒想到卻引發論戰，因為有眼尖網友抓包公文「時間晚19天」，質疑林昶佐根本是在收割別人政績。而名嘴朱學恒更指出，張采婕就是林昶佐團隊的人，「能期待她不幫林昶佐說話嗎？」

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本站3日則是報導《力挺林昶佐被轟「可笑不要臉」 正妹肉販再發聲！親曝意外收穫》，事後，正妹肉販張采婕再度發文，面對外界批評，她表示理性的人還是比較多，透露做生意遇到很多客氣的新客人，熟客則是傳訊息要她別在意謾罵和攻擊。針對那些「批評我長相、可笑、好騙、不要臉的」，她不予置評，但是「說被罵心情不受影響有點難」，謝謝大家的關心和關注。

值得注意的是，因為有不少人質疑她「公文照哪來的？」她還在留言處補充說明，首先表示自己本來覺得沒有解釋的必要，但太多人鬼打牆、洗板，根本是放錯焦點，所以決定統一回覆，「只要是可以公開的文件，要索取真的不需要什麼關係。」

▲張采婕留言處解釋公文照是昶辦傳給她的。（圖／翻攝自Facebook／采婕 Charlene （東門信義肉舖））

張采婕指出，她是因為根本不知道自己能不能打疫苗，所以詢問昶辦，「因為一開始公告可以打的訊息都繞在特定市場，所以才詢問，昶辦説6/21已經有補充分類進去應該很快有消息，才傳（公文）給我看。」

結果，不到兩天時間，東門及北市很多傳統市場及攤販就收到消息，可以填資料列冊。最後她直說，「大家不用覺得自己離民代很遠，有事情就找里長 里長沒辦法解決就找你支持過的民代，尤其現在疫情很多需要查證的事情，直接問他們就好了。」