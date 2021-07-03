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3餐不繼者福音！花蓮暖心食堂開張　徐榛蔚：3級警戒未除就持續

▲縣長徐榛蔚呼籲鄉親主動告知有困難的朋友，「防疫暖心食堂」提供暖心食物，可協助鄉親度過難關。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚呼籲鄉親主動告知有困難的朋友，「防疫暖心食堂」提供暖心食物，可協助鄉親度過難關。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

在疫情無情的肆虐下，使得民眾生計出現問題，甚或連基本三餐都受到影響。花蓮縣長徐榛蔚與縣府為了弱勢族群的鄉親，除成功爭取「安心即時上工」計畫資格放寬外，更成立「防疫暖心食堂」，為生計受到疫情影響的鄉親提供暖心食物，協助鄉親度過難關。

徐榛蔚2日偕社會處長陳加富赴花蓮市社福館訪視首日開張情況，並實走程序動線以了解資格審查等執行事項給予建議。另外呼籲鄉親主動告知有困難的朋友這個好消息，也歡迎店家加入愛心行列，一同全心抗疫、同舟共濟！

▲縣長徐榛蔚呼籲鄉親主動告知有困難的朋友，「防疫暖心食堂」提供暖心食物，可協助鄉親度過難關。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼「防疫暖心食堂」補助對象及餐券。

徐榛蔚表示，防疫暖心食堂設立的核心價值就是為受疫情影響而又沒有得到紓困或不符合救濟的民眾，如果有三餐不濟的情況，歡迎前來申請。開張首日民眾申請不多，可能鄉親生活平穩或是因為宣傳廣度不夠，請各鄉鎮市首長、村里長主動協助，也請鄉親主動告知身旁受影響的親友，溫暖就在您的口語當中，只要在三級警戒期間，防疫暖心食堂都會一直服務。

▲縣長徐榛蔚呼籲鄉親主動告知有困難的朋友，「防疫暖心食堂」提供暖心食物，可協助鄉親度過難關。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

社會處長陳加富表示，設籍本縣因受疫情影響，致三餐不繼生活陷困，且無法符合中央紓困計畫申請或其他補助之弱勢民眾可攜帶本人及符合資格同住家人之身份證件，可至縣內13鄉鎮市戶政事務所、5處社福中心申請，並說明餐券使用無法找零、不得轉售、亦不得換取現金，更不得購買菸酒，只要貼有「花蓮縣政府防疫暖心食堂合作店家標章」皆可使用，若非合作店家只要該店家願意收受亦可使用，對於非合作店家會另外公告時間地點結算兌現，歡迎各店家加入行列。

花蓮縣政府自7月2日起至7月12日啟動防疫暖心食堂，服務專線03-8230840，有意願加入暖心食堂行列亦歡迎撥打專線，合作店家將在門口張貼標章，供鄉親辨認。暖心食堂提供愛心餐券早餐60元、午餐80元、晚餐80元（餐點僅限外帶），一次可以領取兩天份，領取地點在五處社福中心 （周一至周六上午9時至12時、下午1時30分至4時30分）：新秀社福中心、花蓮市社福中心、吉安社福中心、中區社福中心、南區社福中心，以及十三鄉鎮市戶政事務所（周一至周五上午9時至12時，下午1時30分至4時30分）。合作店家：https://csa.hl.gov.tw/scourge/News_Content.aspx?n=23795&s=83162

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