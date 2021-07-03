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北市還有市場列熱區　費鴻泰要市府說清楚「別污名化菜市場攤商」

▲▼國民黨立委費鴻泰。（圖／費鴻泰辦公室提供）

▲國民黨立委費鴻泰。（圖／費鴻泰辦公室提供）

記者林銘翰／台北報導

國民黨立委費鴻泰3日表示，台北市昨天公布幾個菜市場是所謂的熱區，那就應該說清楚情況，並且提出有效防疫配套措施，讓台北市民安心，不要污名化菜市場、攤商，或造成民眾的恐慌。

費鴻泰指出，台北市昨天公布幾個菜市場是所謂的熱區，應該要同時說清楚情況和提出有效防疫配套措施，讓台北市民安心，訊息需要明確，千萬別讓民眾加倍恐慌。

費鴻泰要求，市府要說清楚到底感染的足跡是如何，以及是否和北農交易的攤商染疫有關，還是市場周邊個別的住戶確診，他呼籲，北市府把話講清楚，不要污名化菜市場、攤商，或造成民眾的恐慌。

費鴻泰指出，根據市府初步安排，擬借用永吉國小作為永春市場週邊的快篩站，他要求務必做好快篩規劃，提前通知里長、居民及攤商等相關人士，確保快篩的動線及配套措施，才不會在快篩規劃不全、資訊不明的情況下，不僅造成民眾恐慌，也會增加行政成本。

費鴻泰提醒政府應加強宣導，尤其是這幾天曾經去過熱區附近周圍者，就趕快到政府設置的快篩區域接受採檢。

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