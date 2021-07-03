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市場狂炸確診「712會延長三級嗎？」　網曝夜市現況：沒意義了

▲▼台北市部分夜市自29日起在落實實聯制登記、酒精消毒等防疫措施的前提下逐步微解封,小週末的寧夏夜市擺脫休市時的蕭條景況,迎來久違的逛街人潮,新冠肺炎,武漢肺炎,本土疫情,社交距離,紓困,攤商,攤販,擺攤,餐飲業,禁止內用,外帶,人流,三級警戒。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市部分夜市自29日起微解封。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

新冠肺炎在台爆發，全台升至三級警戒已經快要兩個月，好不容易近來的確診數總算降回雙位數，怎料昨（2）日北市環南市場竟炸出41例確診。就有網友發文表示，市場頻頻爆出確診，「713繼續三級的機率有多大？」貼文曝光後，立刻掀起熱議，就有網友回應，「100%」、「不降，但微解封」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「713繼續三級的機率有多大」為題丟出討論，提到前幾天疫情明顯穩定了下來，確診數屢創新低，正當大票民眾叫好7月12日將解封、降級時，北市環南市場就爆出41例確診，引發外界憂心。

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距離7月12日已經剩下不到10天，原PO認為下禮拜很可能就會公布三級警戒將會延長還是降級、解封，「各位覺得繼續維持三級的機率有多大？」

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友好奇，延長三級警戒的機率有多大？（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友紛紛留言回應，「繼續3級警戒的可能性很大」、「各地也都有零星疫情啊，縱使沒環南，真的敢降級嗎」、「看看雙北吧，加油啊好悶」、「現在路上都是人，你覺得呢」、「沒什麼意義了，出遊的人越來越多」、「昨天到夜市，感覺像解封了」。

其中，也有些網友認為，應該不會一次解封，但會稍微調整，「延，但是夜市實名外帶全台跟進」、「我是看好延兩週之後再微解封，開放不用脫口罩的場所試試水溫」、「2.5級吧？表面上降級，但實際還是要求三級的」。

針對環南市場群聚是否影響712解封？陳時中昨（2）日表示，還有很多事要準備，積極處理好北農問題是要務，現在很難估計牽涉範圍有多大。

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