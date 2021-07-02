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林穎孟細數北市6大防疫缺失　「柯文哲再次證明自己是最大破口」

▲▼柯文哲視察北市環南市場。（圖／記者呂佳賢攝）

▲陳時中、柯文哲視察北市環南市場。（圖／記者呂佳賢攝）

記者杜冠霖／台北報導

台北市環南市場2日爆出41人確診，衛福部長陳時中緊急偕同陳吉仲、王美花等人，與市長柯文哲一同視察。對此，台北市議員林穎孟2日直指6大防疫缺失，痛批柯文哲再次證明自己是最大破口，如果7月12日不能解除三級，「請柯市長負最大政治責任，不要再推卸甩鍋、糊弄市民。」

對於環南市場狀況，林穎孟表示，她從6月初就呼籲北市應該加強篩檢、疫調、匡列、蛤蜊等基本功，北市府卻拖延了一個多月，「從今天台北幾個市場驗出52例PCR陽性就可以知道，這一個多月來市長防疫決策不斷文過飾非，金玉其外敗絮其中！」

林穎孟列舉北市6點防疫缺失，疫調不公布、匡列範圍小、太慢設置機動快篩隊、不做大量PCR、無視疫苗需要14天才有保護力的「暴力式解法」、不做資訊警示，「台北市至今群聚感染如此失控，根本沒有壓制病毒，對於許多建議，柯市長充耳不聞，應該當其咎！」

▼台北市議員林穎孟。（資料照／記者李毓康攝）

▲▼0409台北市議會,台北市議員林穎孟。（圖／記者李毓康攝）

林穎孟一一指出，在疫調部分，市長決策疫調不公布，說「公布沒意義」；匡列範圍太小，根據至昨日數據顯示，台北確診數有7～22人非在匡列或隔離的可控制範圍內，也就是「台北市並未確實圍堵病毒」但市長卻總表示台北疫情控制中可「微解封」。
.
快篩決策上，她指出，柯文哲對機動快篩隊就地設站的決策時間過晚，北農拖一個月、環南被踢爆後只去三天，而在此之前都是請攤商人員自己跑2.8公里等大老遠去快篩。

對於中央建議大量PCR，但柯文哲表示「他最專業、方法最快」，拖延一星期才開始做，出爾反爾未請王必勝醫師進駐協助。然後，打疫苗柯文哲又獨創「暴力式解法」，無視疫苗需要14天才有保護力，堅持快篩陰即打疫苗，以致發生打疫苗後又被通知確診的情況。

資訊警示方面，柯文哲在6月18日被踢爆前，完全對群聚感染隻字未提，6月24日甚至說北農不嚴重，今日則說這些都是「預料中的事」。

林穎孟也呼籲，指揮中心醫療應變組副組長王必勝應進駐台北，主導指揮中心和台北市成立的聯合前進指揮所，且疫調和足跡資訊一定要對外公開，「7月12日如果不能解除三級，請柯市長負最大政治責任，不要再推卸甩鍋、糊弄市民。」

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