三級警戒關不住！民眾貓空「無罩踏青」　里長苦勸無效

▲貓空店家冷清，北市府呼籲民眾出外踏青需戴口罩，也可使用線上旅遊方式飽覽美景。（圖／讀者提供）



記者陳家祥／台北報導

儘管三級警戒延長到7月12日，但隨著疫情趨緩、疫苗開始陸續施打，民眾開始「蠢蠢欲動」，可以發現街上明顯人流、車流變多，百貨公司的人潮也開始回流。台北市知名觀光地貓空，進來就吸引不少踏青民眾出遊，但都沒有戴口罩，讓當地居民相當憂心，深怕防疫出現漏洞。

文山區指南里里長張佳南反應，從上週開始，很多民眾都上貓空踏青旅遊，其中很多民眾都不戴口罩，例如有遇到一家四口上山爬山不戴口罩，經在地居民勸導也不聽。

張佳南說，沿路都有貼告示牌宣牌，但效果有限，仍有民眾未戴口罩；另外，貓空當地的店家其實因為疫情都沒有開門營業了，貓空纜車也從5月15日就停開，考量現在還是有本土疫情、也還在三級警戒，「希望民眾能減少上山、避免群聚，或是至少上山踏青的時候要做好防護措施，比較不會造成疫情擴散跟當地困擾」。

對此，北市觀傳局表示，民眾疫情待在家也可以透過6月30日新建置好的「4K景點即時影像」，宅在家免出門，就可以24小時居高臨下的角度觀賞台北市的風景。

目前北市觀傳局在象山建置4K超高畫質攝影機，在最佳角度直對台北101，讓民眾飽覽像山知名的暖黃夕陽以及霓虹市景的美麗景致。

局長劉奕霆表示，象山親山步道是遊客與台北市民休憩踏青的好去處，也是攝影愛好者捕捉美景的熱點，近期因為全台三級警戒，民眾待在家的時間變長，希望透過「線上觀光」的方式，帶給大家「療癒」的視野，也期待台北市美麗的景色能運用網路無國界的方式宣傳出去，在未來能吸引更多國際旅客前來造訪。