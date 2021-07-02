北市環南市場前例居家快篩揪出　桃園最高警覺：5市場2200人篩陰

▲鄭文燦2日針對北市環南市場爆發群聚感染案提出說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

台北市環南市場爆出41位確診個案，引發鄰近縣市憂慮是否遭到波及。桃園市長鄭文燦2日表示，桃園市之前有1案例是環南市場攤商，因其附近攤商確診，結果先行購買快篩試劑，測試結果是陽性，採檢後確診已隔離治療，市府根據疫調擴大匡列對象，此個案是在環南市場工作，若有與桃園有關連，會在最快時間內完成疫調追蹤與隔離，市府會保持最高警覺。

鄭文燦2日主持疫情記者會上針對北市環南市場爆發群聚感染案指出，桃園之前有個案是環南市場攤商，因為附近攤商確診，當時自己很有警覺性，先買居家快篩試劑，經檢驗後發現是陽性，安排採檢後確診。因為他是蔬菜批發商，當時市府立刻進行疫調與隔離作業，因此個案並不在桃園果菜批發市場裡，是在環南市場工作，按照指揮中心規定必須進行疫調，以九宮格方式，攤商周邊鄰街攤位區都要進行匡列。

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鄭文燦認為，市府根據疫調結果進行匡列，包括將住在桃園相關親友、家人進行匡列。環南市場的PCR檢測，我們也非常注重，採檢結果若與桃園有關聯任何個案，都會以最快時間內完成疫調追蹤，目前還沒有通知我們有任何一個桃園相關個案。

▲針對北農環南市場再度爆發群聚感染，桃園市長鄭文燦2日表示，持續根據疫調追蹤，保持最高警覺。（圖／記者沈繼昌翻攝）

至於桃園市5大果菜市場，不管是公營或民營，總數大概有2200人，我們已完成普篩，目前為止檢測結果都是陰性。桃園市產銷班貨車司機到北農去交貨，這部分我們也進行篩檢，包括盤商都可到篩檢站進行篩檢，因要有陰性證明才能到那邊，如果批發市場風險有提高，或是說有確診個案足跡與桃園有明確關聯，我們會進行必要追蹤、隔離與採檢，不管是二採或是其他方式，市府都會採用，目前是沒有確診個案與桃園批發市場有直接關聯。

為確保果菜批發市場從業人員安全，桃園市已有一部分已經打完疫苗，其他的部分正在分階段，包括批發市場專案，農業局已造冊完畢，將提供給農委會包括果菜、肉品、魚市場與屠宰場，目前造冊2330位要進行疫苗施打，其他果菜場、鮮果市場還沒未納入部分，會在下一輪納入，希望讓批發市場得到更好的疫苗保護，這個議題大家都很密切關注，希望北農事件後，環南市場的群聚感染案，大家都很關切，市府這邊會保持最高警覺。

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