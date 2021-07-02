林昶佐被炸翻！他狂妄嗆「柯文哲鬆開狗鍊」　鄉民一看全火：已備份

▲林昶佐試圖安撫會長林勝東。（圖／ETtoday新聞雲）

記者邱晟軒／綜合報導

環南市場今（2日）爆群聚，陳時中、台北市長柯文哲上午親自到現場掌握相關狀況。而到場關心的立委林昶佐卻意外慘被市場自治會會長及攤販連環開嗆。對此，名嘴溫朗東繼稍早前直指，「是柯文哲遞麥給會長為其護駕」後，加碼嗆聲柯文哲「鬆開狗鍊」。貼文曝光後，引起網友怒嗆「別刪文，已備份！」

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▲林昶佐遭會長嗆聲，名嘴溫朗東曝「是柯文哲遞麥給會長」。（圖／翻攝溫朗東FB）

本站曾報導「林昶佐遭洗臉！溫朗東曝關鍵「柯文哲遞麥給會長」 鄉民一看全譙爆」指出，名嘴溫朗東發文揭露，Freddy（林昶佐）痛斥柯文哲，而柯文哲則遞麥克風給市場人士為其護駕，直言「今天台北市長變成了林昶佐。」溫朗東更連發第二篇貼文暗示，整場記者會的嗆聲其實有4步驟。

▲溫朗東加碼開嗆「柯文哲鬆開狗鍊」。（圖／翻攝溫朗東FB）

該貼文一出，立刻引爆鄉民一面倒痛批。不過，溫朗東並未就此善罷甘休，稍早前再度發文表示，我不應該說柯文哲「遞麥克風」，這樣說太不精準，按照柯文哲說的「關門打狗戰術」，我的用詞應該是柯文哲「鬆開狗鍊」。特此致歉。

貼文曝光後，再度引起批踢踢八卦板鄉民留言痛批，「有種別改別刪，把選民當狗？」、「越說越糟了」、「真是有夠過分！」、「會長真慘齁，支持到綠共就是這種下場」、「趕快備份起來，免得他刪文」、「可悲側翼」。