王必勝駐進環南市場　蔡英文曝5大目標：不能鬆懈

▲蔡英文2日下午臉書上傳照。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

記者蘇晏男／台北報導

台北市環南市場1日起大規模PCR篩檢，結果2日驗出41人陽性確診，中央流行疫情指揮中心與北市府共同成立「聯合前進指揮所」。對此，總統蔡英文下午在臉書表示，這是當前需要關注的疫情熱區，中央也正全力支援。

蔡英文指出，「聯合前進指揮所」由指揮中心醫療應變組副組長王必勝和北市府共同帶領防疫醫師、疫調人員進駐環南市場。今天早上，除了指揮中心指揮官陳時中前往現場了解情況，行政院農業委員會和經濟部等相關部會也共同協助應變。

目前，北市府已經宣布環南市場休市三天，而聯合前進指揮所將在3日前完成五項工作，包括：一、設置環南市場篩檢站，協助周邊受匡列攤販進行PCR檢測；二、今天發布疫情警示簡訊，提醒6/8起曾在環南市場活動人員注意。

三、今天完成確診者的疫調；四、明天完成密切接觸者隔離，並安排採檢；五、持續匡列風險區域人員，定期安排採檢。

蔡英文說，在守住環南市場這波疫情前，我們不能有任何鬆懈！病毒是共同的敵人，指揮中心會密切支援台北市政府落實防疫工作，相關部會則會確保農產品及民生物資的穩定供應；另外，農委會陳吉仲主委也說明，在環南市場及鄰近的台北第一家禽批發市場休市期間，已協調調度交易和屠宰，將由鄰近區域及中南部的量能，共同供應大台北地區。

蔡英文表示，謝謝所有在前線、後勤崗位支援的同仁，大家都在同一條船上，病毒的侵襲不分你我，防堵疫情更不能分你我，最重要的是共同面對問題，我們一起努力。