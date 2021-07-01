基隆4公有市場攤商今打疫苗　林右昌：大家都安心

▲視察公有市場攤商施打疫苗情況，林右昌：保護攤商消費者安心。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府積極推動市場防疫，要求攤商「雙罩一套」，今（1日）更開始為信義、仁愛、成功及果菜4市場攤商施打疫苗，市長林右昌視察攤商施打情況，樂見基隆率先提出「雙罩一套」倡議，得到中央支持成全國指引，希望攤商施打後，保護攤商自己，也保護消費者，大家都安心。

林右昌指出，市府今天為4市場攤商施打疫苗，也關心施打情況，整個施打場所空間與次序規劃非常好，市府儘快幫攤商施打疫苗形成保護力，保護攤商自己，也保護消費者能安心消費。

▲基隆市府儘快幫攤商施打疫苗形成保護力，也保護消費者能安心消費。

中央日前公布批發市場指引，要求所有批發市場採「兩罩一套」，基隆市在市場管理是率全國之先，樂見基隆率先提出「雙罩一套」倡議，得到中央支持成為全國指引，這是基隆的光榮，更希望疫情趨穩，能在中央評估下儘快恢復正常生活。

林右昌指出，大家齊心努力，看到整個疫情趨勢有趨緩，基隆市一週內兩次「加零」，大家繼續努力，離7月12日還有一點時間，這幾天不要放鬆，期待12日後能順利解封，他相信這是全民共同的期待。

林右昌強調，在攤商完成兩劑疫苗施打前，基隆每14天會為公有市場合法攤商做1次快篩，希望保護整個傳統市場是安全消費環境。對於公有市場攤商租金紓困，他說，市府之前在第一時間就提出減免，現在延長到7月底之前，相關減免補助比照辦理。

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