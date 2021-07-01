民進黨拿白宮解套？　孫大千：難道指揮中心變北京附隨組織

▲孫大千批評，民進黨擴大解釋白宮的談話，以卸責疫苗採購不力。（圖／翻攝自Facebook／孫大千）



記者黃巈禾／台北報導

美國白宮發言人莎琪證實，台灣取得疫苗的途徑被截斷。民進黨表示，過去政府不斷向社會大眾說明，台灣取得國際疫苗確實受到外界干擾，而白宮說法證實的確有干擾存在。對此，國民黨籍前立委孫大千批評，民進黨明明採購疫苗不力，現在還擴大解釋白宮的談話來卸責。

孫大千1日在臉書指出，白宮所謂的「台灣取得新冠疫苗管道被截斷」，究竟是因為北京政府干預破壞？還是民進黨政府自己無能怠惰？思考一下6個問題，答案就呼之欲出。

孫大千提出6點質疑包括：一、若外力干擾台灣取得疫苗，民進黨政府為什麼不敢把幕後黑手說出來，只敢影射，卻不公開譴責，什麼時候民進黨這麼害怕北京政府？二、民進黨內某派系去年私人插手台灣的疫苗採購，導致東洋原本的採購計劃遭衛福部翻盤，和外力干擾有什麼關係？

三、莫德納、輝瑞和Novavax都是美國知名藥廠，除了美國政府以外，哪個外力有能力加以影響？若台灣向美國進行軍事採購，北京政府都無法阻擋，那麼不過是買個疫苗怎麼可能擋得住？四、民進黨政府在疫苗採購的過程中，若用盡洪荒之力，也沒有不可告人之處，為什麼不敢公開疫苗採購的過程，讓台灣人民一起評評理？

五、民進黨政府真的有像個先進國家一樣，以高價超額的方式全面採購疫苗？衛福部長陳時中不是還嫌疫苗太多很難處理？民進黨的政治人物不是還宣稱疫苗無用論？六、當台灣的企業領袖和宗教團體表態願意捐贈疫苗的時候，出手杯葛刁難的不正是指揮中心？難不成指揮中心也變北京政府的附隨組織？