Delta變異株入侵　蘇貞昌：入境一律集中隔離、PCR檢測

▲印度變種病毒入侵，疫苗施打的覆蓋率更顯重要。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

本土疫情趨緩，行政院長蘇貞昌表示，目前本土確診數已連續6天降至2位數，疫情呈現趨緩態勢，但傳播性更高的印度變種病毒Delta已進入台灣，現階段仍然以落實防疫3策略，包含「入境一律集中隔離，一律PCR檢測」、「熱區廣篩與迅速匡列、隔離」，以及「加速疫苗施打」最為重要。

衛福部1日在行政院會報告「COVID-19疫情現況及應處作為」，持續工作重點部分，未來會繼續加強印度Delta變異株的監測，以及因應近期人流上升，加強宣導落實三級警戒注意事項；另外也啟動民生供需產業健康監測專案，因應下一階段12日後的警戒配套。

報告指出，將加速接種疫苗，1日起開放至65歲以上長者等8類優先對象，也正在研議第9類「可能增加感染及疾病嚴重風險」接種對象。

蘇貞昌在會中裁示，疫情呈現趨緩態勢，但傳播性更高的印度變種病毒Delta已進入台灣，現階段仍然以落實防疫3策略，包含「入境一律集中隔離，一律PCR檢測」、「熱區廣篩與迅速匡列、隔離」，以及「加速疫苗施打」最為重要。

為持續圍堵、防範社區內的群聚感染，指揮中心30日宣布「批發市場防疫管理措施建議指引」，請農委會、經濟部及衛福部協同地方政府，特別是在確診病例仍持續增加的市場，如環南市場已累計確診68位，其中居住在新北市占46位；新北市泰山的家禽運銷合作社確診28位，其中移工占21位。關於這樣的情形，務請嚴格督導遵循指引中所訂各項應變措施，避免疫情擴大。

至於疫苗部分，蘇貞昌說，1日起，美國所捐贈的250萬劑莫德納疫苗已開始配送至各縣市施打，第三批政府洽購的41萬劑莫德納疫苗，也已在昨天下午抵達，至今我們從各管道取得的疫苗，累計已超過526萬劑。讓此波優先施打對象涵蓋類別更擴大、年齡層也逐漸往下施打。現在量愈來愈多，也希望施打速度可以愈來愈快。

另外，蘇貞昌也提到，新竹市的一站式疫苗施打服務做得非常好，現場不論是人員配置、設施、服務、動線、排序等，都很用心。像新竹市這樣有效率的施打經驗，可提供全國各縣市及其他即將進行外展服務的施打單位參考，大家彼此學習，互相進步，施打速度可以更快，疫苗覆蓋率也會更加提高。