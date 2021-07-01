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基隆成功、果菜、信義、仁愛市場攤商列優先接種　造冊打疫苗

▲▼ 成功市場在解居隔之前，會再做1次PCR採檢，成功市場預計6月23日零時復市 復市前夕 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲基隆市政府1日起開始為4大傳統市場，正進行造冊攤商施打疫苗。（圖／記者劉亮亨攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市成功市場6月23日零時復市；仁愛市場6月24日零時解封復市；市府今（1日）起為4大傳統市場（成功、果菜、信義、仁愛）造冊，後續並通知攤商施打疫苗。

林右昌表示，日前一直強調傳統市場，是很重要的防線。仁愛市場406人、果菜市場605人快篩均為「陰性」，信義市場6/30日也已完成280人快篩，包括成功市場、仁愛市場及果菜市場等PCR結果均呈陰性。

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基隆市長林右昌6/30日在臉書貼文表示，市府預定1日開始為仁愛、果菜、成功、信義基隆4大主要傳統市場的攤商，進行造冊疫苗施打，其他傳統市場也會造冊通知。

林右昌說，基隆市72歲到74歲長者施打莫德納疫苗，安排在7月5、6日兩天，全市7區共10處，共157里的時間地點規畫指定施打處，他提醒所有符合資格的長者，不用預約、不用排隊，一定打得到。

僅需攜帶疫苗接種通知單、健保卡、莫德納疫苗接種評估及意願書，於指定時間前往公布施打點即可，疫苗接種通知單在6/30日已發送至各家戶。 另外，市府貼心提供免費防疫公車、防疫計程車及復康巴士，有需要民眾可與居住地轄內區公所或里長聯繫。

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