基隆4警涉毒品黑吃黑販毒3認罪　線民勾出毒販警「查扣調包」

▲基隆警員涉毒品黑吃黑販毒案，4警員3認罪交保、1續押。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府警察局第一分局及第三分局4警毒品「黑吃黑」案，基隆地檢署5月初依《貪汙治罪條例》收押並起訴；基隆地方法院於6月30日首次開庭，因應疫情改以視訊辦理，涉案的黃姓、周姓、蘇姓3人認罪，法官分別裁定30萬元、20萬元、10萬元交保並限制住居；主嫌張姓警員因對檢方認定的犯行有意見，法官諭知7月再開庭，繼續羈押。

起訴書指出，原第一分局南榮路派出所張姓、周姓、蘇姓，及原第三分局八堵分駐所黃姓員警，涉嫌與余姓男子等4人共謀，利用偵辦毒品等案件，以「黑吃黑」手法獲取不法利益。2021年5月檢方偵結，將8人依貪汙治罪條例、圖利罪姓等起訴，檢方認員警暗槓毒品私吞贓款，敗壞警譽，將主嫌張姓警員等求刑13年。

檢警調查，張姓警員在當警察任職前就與毒蟲余男結識，張員當上警察後，2人涉謀畫暗槓毒品「黑吃黑」，由余男以購買毒品為由誘約毒販，等販毒者攜帶毒品現身，張員及邀約參與的警員以警職身分出面查扣毒品，查扣後的毒品予以混充調包，再配合余男指示的人販售，贓款朋分。

基隆地院指出，本案於6月30日召開準備程序庭，黃姓、周姓、蘇姓3前員警坦承犯罪事實，所為供述與檢察官起訴書所載內容大致上相符，且無證據聲請調查，勾串同案共犯及證人部分已無羈押原因，3人交保，但限制住居，每2周定期向法院法警室報到，主嫌張姓員警諭知7月再開庭審理。

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