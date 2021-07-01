雙北+38下降了！「高雄再+2」16縣市0確診　本土確診地圖曝

記者施怡妏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增47例本土，另新增13例死亡，目前連續7天都是雙位數確診，今日更是下降到50例以下，再創三級警戒後的單日確診新低，《ETtoday新聞雲》製作「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，以地圖方式呈現數據，方便讀者迅速掌握全台最新狀況。

指揮中心表示，個案分布以新北市20例最多，其次為臺北市18例、桃園市5例、高雄市2例，新竹市及新竹縣各1例；其中28例為已知感染源、3例關聯不明、16例調查中，相關疫情調查持續進行中。

▲0701本土單日新增地圖。（圖／ETtoday）

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今日新增之47例本土病例（其中21例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），為22例男性、25例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年6月22日至6月30日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月29日累計公布13,549位確診個案中，已有10,306人解除隔離，解隔離人數達確診人數76.1%。





▲0701本土單日新增地圖。（圖／ETtoday）

全台今年已累計 13,570 名本土確診，以下為2021年1月1日至今，各縣市本土確診病例的人數分布。

北北基

新北市 6,505 人

台北市 4,480 人

基隆市 302 人

桃竹苗

桃園市 687 人

新竹市 36 人

新竹縣 103 人

苗栗縣 545 人

中彰投

台中市 192 人

南投縣 37 人

彰化縣 260 人

雲嘉南

雲林縣 21 人

嘉義縣 18 人

嘉義市 9 人

台南市 49 人

高屏

高雄市 85 人

屏東縣 46 人

宜花東

宜蘭縣 96 人

花蓮縣 68 人

台東縣 22 人

澎金馬

澎湖縣 5 人

金門縣 0 人

連江縣 4 人