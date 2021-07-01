雙北+38下降了！「高雄再+2」16縣市0確診　本土確診地圖曝

記者施怡妏／綜合報導
中央流行疫情指揮中心今公布國內新增47例本土，另新增13例死亡，目前連續7天都是雙位數確診，今日更是下降到50例以下，再創三級警戒後的單日確診新低，《ETtoday新聞雲》製作「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，以地圖方式呈現數據，方便讀者迅速掌握全台最新狀況。
指揮中心表示，個案分布以新北市20例最多，其次為臺北市18例、桃園市5例、高雄市2例，新竹市及新竹縣各1例；其中28例為已知感染源、3例關聯不明、16例調查中，相關疫情調查持續進行中。
▲0701本土單日新增地圖。（圖／ETtoday）
今日新增之47例本土病例（其中21例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），為22例男性、25例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年6月22日至6月30日。
指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月29日累計公布13,549位確診個案中，已有10,306人解除隔離，解隔離人數達確診人數76.1%。
▲0701本土單日新增地圖。（圖／ETtoday）
全台今年已累計 13,570 名本土確診，以下為2021年1月1日至今，各縣市本土確診病例的人數分布。
北北基
新北市 6,505 人
台北市 4,480 人
基隆市 302 人
桃竹苗
桃園市 687 人
新竹市 36 人
新竹縣 103 人
苗栗縣 545 人
中彰投
台中市 192 人
南投縣 37 人
彰化縣 260 人
雲嘉南
雲林縣 21 人
嘉義縣 18 人
嘉義市 9 人
台南市 49 人
高屏
高雄市 85 人
屏東縣 46 人
宜花東
宜蘭縣 96 人
花蓮縣 68 人
台東縣 22 人
澎金馬
澎湖縣 5 人
金門縣 0 人
連江縣 4 人
讀者迴響