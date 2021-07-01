耳語暴怒！水電工刺傷水果行闆娘...原因竟是「相親失敗」

記者郭世賢／基隆報導

基隆張姓男子懷疑豐稔街水果店的吳姓婦人對外散播他「相親失敗」，5月9日清晨6點多，憤而到水果店內持螺絲起子猛刺看店的吳姓婦人，被警方依傷害、殺人未遂、強盜未遂等罪嫌法辦，檢方依傷害罪嫌起訴。

檢方調查，從事水電工作50多歲的張姓男子，因懷疑吳婦散佈多年前他未能成親的往事，造成他顏面盡失，5月9日清晨6點多，他騎機車帶著螺絲起子，到基隆安瀾橋豐稔街一家水果店去找吳婦報復，刺傷吳婦腹部和雙腳。

▲水果行老闆娘遭莽撞男持螺絲起子刺傷。（圖／記者郭世賢翻攝）

行兇過程中，途經的陳姓退休霹靂警員聽到呼救聲，前往救援，將張男拉往店外，不料張男竟殺紅眼繼續持螺絲起子改刺陳男，並咬傷他的手。附近民眾報警，警方到場將張男逮捕，並以傷害、殺人未遂、強盜未遂等罪嫌移送檢方。

張男到庭陳述，一進店就推倒吳婦開始刺，僅是要教訓吳婦，沒有要殺害她的意圖，且未搜尋店內財物，他的家境很好，被捕時身上有1700元是自己的，也沒有強盜財物。

起訴書指出，吳婦的刺傷位置多在雙腳，並非集中腹部，且均屬表淺傷，並未深及內臟造成生命立即危險，堪信張男並無主觀置人於死故意之意圖，另張男進入水果店後，未喝令她交出財物，也未搜刮店內錢櫃、吳婦圍裙口袋或店內其他財物，不符殺人未遂及強盜罪構成要件。

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